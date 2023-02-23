【大學發展】中大兩校區與深圳市深化港深合作　深圳中大擴大收生規模

▲ 深圳市人民政府、中文大學和深圳中大昨日（22日）簽署三方深化合作補充協定。

深圳市人民政府、香港中文大學和香港中文大學（深圳）簽署三方深化合作補充協定，就擴大辦學規模、開展科學研究、促進港深合作等作進一步推動發展。內容包括中大兩個校區共同建設公共政策學院、微電子學院，共同發展醫學院、醫院，共用教育科研資源；中大（深圳）在原定辦學規模基礎上，繼續擴大碩士、博士研究生招生規模；深圳市政府亦會積極助力兩個校區，組建全國重點實驗室和重大科研平臺等。

協議簽署儀式昨日（22日）於政府總部，在政務司司長陳國基、深圳市市長覃偉中、政府政務司副司長卓永興及深圳市市委常委曾湃的共同見證下進行。協議中，深圳市人民政府同意加大對中大及中大（深圳）的支援力度，充分發揮港中大國際品牌優勢，助力兩個校區在粵港澳大灣區的高品質合作發展，同時積極與香港特區政府協商推動人才、研究及資源等方面的流動。

三方達成一致中大（深圳）在原定辦學規模基礎上，繼續擴大招生規模和提升辦學品質，尤其是擴大碩士、博士研究生培養規模；提升辦學條件，擴大多元籌資管道；深圳市政府將為中大（深圳）新增用地支持，建設新增校舍。另結合粵港澳大灣區經濟社會發展需要，中大與中大（深圳）兩校區合作重點佈局人工智慧、微電子、機器人等學科專業，在深圳市政府支持下，共同建設公共政策學院、微電子學院，共同發展醫學院、醫院，共用教育科研資源。

深圳市政府高度支持兩個校區發揮自身優勢，進一步深度參與前海深港現代服務業合作區、河套深港科技創新合作區、大運深港國際科教城等重點區域建設發展；在深圳建設大學科技園，深化產教融合；並且積極助力中大兩個校區承接國家教育、科技和人才領域的重要部署，組建全國重點實驗室和重大科研平臺，共同發起「國際大科學計劃」。

中大校長兼中大（深圳）理事長段崇智表示，感謝深圳市政府多年來對中大在粵港澳大灣區科研及教育發展的支援，中大兩個校區得到深圳市政府的大力支持，將加強融合與協作，抓緊國家發展帶來的歷史機遇，主動對接十四五規劃、粵港澳大灣區建設和「一帶一路」發展等國家戰略，積極融入國家發展大局，在創新科技、人才培育等方面落實深化合作，繼續發揮中大國際品牌影響力，成為立足中國、面向世界的卓越研究型綜合大學之典範。

陳國基表示，中大作為在國際上享負盛名的研究型綜合大學，作為人才的搖籃，這一次與深圳市、中大（深圳）進一步深化合作，培養更多優秀人才，相信將會為香港、粵港澳大灣區以至國家發展作出更大貢獻。同在場見證的深圳市市長覃偉中，於周二（21日）曾率團到訪中大，與包括段崇智在內的中大管理層就深港教育合作、科研成果轉化、創新發展等議題廣泛交流，參觀中大位於科學園的醫療機械人創新技術中心，以及工程學院的電化學能源與介面實驗室。

HKETAPP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

hketApp已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

責任編輯：馮琪雅