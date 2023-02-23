【撤銷隔離令】竹篙灣將成歷史　港男難忘3年工作辛酸

▲ 竹篙灣將成歷史，港男難忘3年工作辛酸。

自政府早前宣布由上月30日起撤銷向感染人士發出隔離令的政策，曾被市民笑稱「糟糕灣」的竹篙灣隔離營亦即將關閉。有一直於營內工作的網民，就忍不住於網上抒發過去3年的種種回憶，如日曬雨淋風吹的日子中，仍與團隊堅守崗位；令原本備受劣評的「糟糕灣」，慢慢被正名至「竹篙灣大學」(竹大)。發帖網民十分感謝大眾肯定了自己的付出，又強調竹篙灣是自己３年抗疫工作裏，覺得最值得回憶的一份工。

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一名男網民日前於Facebook群組「竹篙灣檢疫生活關注組」發帖表示，疫下3年裡，他原本的行業亦進入冰河時期，全靠竹篙灣的職位，才令他生活有所倚靠。對於竹篙灣的工作，他形容自己為「倉佬」或「校工」，儘管有不少辛酸，如「夏天的三四十度高温、大雨加颱風的吹襲，冬天的嚴寒、大霧都嚐過」，但「大家都盡力做好呢份工」。

因此，當「竹篙灣，由糟糕灣，慢慢變成竹篙灣大學(竹大)」時，他大受感動，因證明許多人都改變了對它的觀感，亦肯定了工作人員的付出。他又深感榮幸於竹篙灣工作，直指是「三年的抗疫工作裏，覺得最值得回憶的一份工」，難忘整個團隊都合力將「糟糕灣」改變成「竹大」的過程。



網民又提到竹篙灣2月28日將會正式關營，完成它的歷史使命，慶幸自己能留守到最後一日，並祝願疫情真的過去，大家可回復以前正常的生活；並祝竹大畢業生身體健康，願竹篙灣都給大家留下回憶。

帖文一出，不少曾入住隔離營的市民都留言讚賞，又感謝工作人員的落力照顧；亦有其他竹篙灣工作人員留言鼓勵指「明天會更好!加油！」、「祝願各位日後一切順利！」點擊睇更多留言：

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責任編輯：羅嘉欣