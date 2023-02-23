【時間遇上我們】梁詠琪親解演唱會服裝設計靈感　借分享隔空反擊梁文禮

▲ Gigi真係好尊重本地設計師。

梁詠琪（Gigi）舉行一連3場的《時間遇上我們》演唱會圓滿結束，不過發生小風波，商台DJ梁文禮日前看完Gigi頭場演出後，在個人IG story出post大讚Gigi在台上好靚，可是他之後在自己的私人Facebook狠批Gigi的演唱會，狂數對方唱歌差﹑服裝差和編排差，令網民直斥他是雙面人。

【商台DJ惹禍】梁文禮開咪向梁詠琪道歉 自認對方粉絲：我好支持佢

梁文禮狂數演唱會

之後，Gigi完成演唱會後大方回應：「今次盡咗最大努力未必符合到每個人嘅期望，不過唔緊要，我仲會繼續做㗎嘛，咁我仲有進步嘅時間，所以希望大家畀啲時間我進步，繼續再做好啲啦。」獲網民讚Gigi對答得體。

由於事件引起熱議，梁文禮主持商台節目《叱咤樂壇》時開咪向Gigi道歉，並自認是其粉絲才會肉緊評論，又指已寫長文道歉並託雲妮轉交Gigi。

▲ 梁文禮被批雙面人。

親解服裝設計靈感

休息數天後，今日（2月23日）Gigi在網上親解今次演唱會的服裝設計靈感，感謝各位本地設計師的用心為她製作美麗的服裝：「雖然演唱會已經完滿結束，但我都好想再次感謝各位本地設計師的用心，為演唱會每一套衫反覆修改，力求盡善盡美，為演唱會帶來最好的視覺享受。我都希望借此機會俾設計師向大家分享他們的設計靈感。」

當中其中一套衫便是梁文禮狠批「着上一張抹完鼻血嘅紙巾」，Gigi解釋靈感來自歌曲「花火」歌詞「原來風雪可以使我堅壯使我堅強」：「詞曲意境如燃燒中的花火，服裝捕捉了最燦爛的一瞬間，把最美的停留。運用樸實的隔棉物料印染成漸變玫瑰花瓣， 用不同裁片切割營造出燃燒中的玫瑰， 仿如風雪中不斷燃燒時的燦爛，孤高而美麗。」

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Gigi疑隔空反擊

至於另一套衫就散發出清新感覺，她說：「以剛出道的唱片造型， 以最簡單清純打扮做靈感， 簡單層次的荷葉花邊，超迷你娃娃裙裝，配上不同的春日花葉繡花，讓大家重新回憶起昨天最清新的GiGi。」

很多網民大讚Gigi此舉很尊重設計師，又指她可以穿名牌服裝，惟她選擇支持本地設計師，認真難得。有人更指Gigi似乎想借今次的分享隔空反擊梁文禮，希望他應要支持及尊重本地設計師。

不接受梁文禮道歉

另外，今日Gigi出活動時提到梁文禮道歉一事，她似乎不太接受對方道歉，一直重複說：「我諗都唔重要啦，大家繼續向前行，唔好再係呢件事上面停留。」

當她宣布下半年會開巡迴演唱會，再被問到會否邀請梁文禮到場？Gigi聞言即「吓」了聲，據知現場dead air將近6秒，氣氛十分尷尬，她更向外求救：「我唔知點答！」

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