  • 20°C
香港時間 : 2023223日 (週四) 18:56
靚太生活雜誌

會員專區

專題:破障‧心導行GO!

熱門關鍵字 : 超市大搜查 Hello Hong Kong 新四十二章 30＋減肥 毒舌大狀 兒童疫苗 李啟言
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【時間遇上我們】梁詠琪親解演唱會服裝設計靈感　借分享隔空反擊梁文禮

娛樂 17:30 2023/02/23

分享：

分享：

熱門 超市大搜查 Hello Hong Kong 新四十二章 30＋減肥 毒舌大狀 兒童疫苗 李啟言

Gigi真係好尊重本地設計師。

梁詠琪（Gigi）舉行一連3場的《時間遇上我們》演唱會圓滿結束，不過發生小風波，商台DJ梁文禮日前看完Gigi頭場演出後，在個人IG story出post大讚Gigi在台上好靚，可是他之後在自己的私人Facebook狠批Gigi的演唱會，狂數對方唱歌差﹑服裝差和編排差，令網民直斥他是雙面人。

【商台DJ惹禍】梁文禮開咪向梁詠琪道歉　自認對方粉絲：我好支持佢

梁文禮狂數演唱會

之後，Gigi完成演唱會後大方回應：「今次盡咗最大努力未必符合到每個人嘅期望，不過唔緊要，我仲會繼續做㗎嘛，咁我仲有進步嘅時間，所以希望大家畀啲時間我進步，繼續再做好啲啦。」獲網民讚Gigi對答得體。

由於事件引起熱議，梁文禮主持商台節目《叱咤樂壇》時開咪向Gigi道歉，並自認是其粉絲才會肉緊評論，又指已寫長文道歉並託雲妮轉交Gigi。

梁文禮被批雙面人。

親解服裝設計靈感   

休息數天後，今日（2月23日）Gigi在網上親解今次演唱會的服裝設計靈感，感謝各位本地設計師的用心為她製作美麗的服裝：「雖然演唱會已經完滿結束，但我都好想再次感謝各位本地設計師的用心，為演唱會每一套衫反覆修改，力求盡善盡美，為演唱會帶來最好的視覺享受。我都希望借此機會俾設計師向大家分享他們的設計靈感。」

當中其中一套衫便是梁文禮狠批「着上一張抹完鼻血嘅紙巾」，Gigi解釋靈感來自歌曲「花火」歌詞「原來風雪可以使我堅壯使我堅強」：「詞曲意境如燃燒中的花火，服裝捕捉了最燦爛的一瞬間，把最美的停留。運用樸實的隔棉物料印染成漸變玫瑰花瓣， 用不同裁片切割營造出燃燒中的玫瑰， 仿如風雪中不斷燃燒時的燦爛，孤高而美麗。」

    點擊圖片放大
    +10
    +9

Gigi疑隔空反擊

至於另一套衫就散發出清新感覺，她說：「以剛出道的唱片造型， 以最簡單清純打扮做靈感， 簡單層次的荷葉花邊，超迷你娃娃裙裝，配上不同的春日花葉繡花，讓大家重新回憶起昨天最清新的GiGi。」

很多網民大讚Gigi此舉很尊重設計師，又指她可以穿名牌服裝，惟她選擇支持本地設計師，認真難得。有人更指Gigi似乎想借今次的分享隔空反擊梁文禮，希望他應要支持及尊重本地設計師。

不接受梁文禮道歉

另外，今日Gigi出活動時提到梁文禮道歉一事，她似乎不太接受對方道歉，一直重複說：「我諗都唔重要啦，大家繼續向前行，唔好再係呢件事上面停留。」

當她宣布下半年會開巡迴演唱會，再被問到會否邀請梁文禮到場？Gigi聞言即「吓」了聲，據知現場dead air將近6秒，氣氛十分尷尬，她更向外求救：「我唔知點答！」

精彩獎賞活動等您發掘：https://bit.ly/3ClEy1R

最新影片推介：《CP訓練營》Gillian+Kyle專訪

TOPick柴犬追星
【TOPick柴犬追星】CP訓練營Gillian Kyle示範最強搭訕技

撰文 : TOPick柴犬出動

相關文章

【時間遇上我們】鄭秀文壓軸現身紅館　梁詠琪三度安歌不捨歌迷
14:07 2023/02/20
【時間遇上我們】鄭秀文壓軸現身紅館　梁詠琪三度安歌不捨歌迷
【商台DJ惹禍】梁文禮狂數梁詠琪演唱會被批雙面人 　Gigi親身回應獲讚高EQ
11:37 2023/02/20
【商台DJ惹禍】梁文禮狂數梁詠琪演唱會被批雙面人 　Gigi親身回應獲讚高EQ
【商台DJ惹禍】梁文禮開咪向梁詠琪道歉　自認對方粉絲：我好支持佢
16:12 2023/02/20
【商台DJ惹禍】梁文禮開咪向梁詠琪道歉　自認對方粉絲：我好支持佢

你可能感興趣

【時間遇上我們】鄭秀文壓軸現身紅館　梁詠琪三度安歌不捨歌迷
14:07 2023/02/20
【時間遇上我們】鄭秀文壓軸現身紅館　梁詠琪三度安歌不捨歌迷
【商台DJ惹禍】梁文禮狂數梁詠琪演唱會被批雙面人 　Gigi親身回應獲讚高EQ
11:37 2023/02/20
【商台DJ惹禍】梁文禮狂數梁詠琪演唱會被批雙面人 　Gigi親身回應獲讚高EQ
【商台DJ惹禍】梁文禮開咪向梁詠琪道歉　自認對方粉絲：我好支持佢
16:12 2023/02/20
【商台DJ惹禍】梁文禮開咪向梁詠琪道歉　自認對方粉絲：我好支持佢
梁詠琪 娛樂人物職業 DJ 娛樂行業 演唱會 商業電台

最高瀏覽

【廉政狙擊】陳楨怡遭五花大綁挑戰電視尺度　曾被踢爆一腳踏七船【多圖】
17:49 2023/02/22
【廉政狙擊】陳楨怡遭五花大綁挑戰電視尺度　曾被踢爆一腳踏七船【多圖】
【餅印父女】錢嘉樂湯盈盈細女愈大愈靚　網民稱兩姊妹各有特色：基因的奇妙
13:40 2023/02/22
【餅印父女】錢嘉樂湯盈盈細女愈大愈靚　網民稱兩姊妹各有特色：基因的奇妙
【令人心痛】新手媽媽累極入睡 懷中BB窒息亡當場崩潰
12:23 2023/02/22
【令人心痛】新手媽媽累極入睡 懷中BB窒息亡當場崩潰