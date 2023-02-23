【有營食譜】想細路讀書精神生長線達標　跟中醫改善飲食︰食補累積健康【附餐單】

▲ 家長想小朋友讀書更精神、生長線達標，可跟中醫建議由飲食入手。

早前小學午膳事件引起食物中毒、腸胃炎個案，有不少家長因而考慮烹調午餐讓子女帶飯，又或送飯到校。馬琦傑醫師的女兒一直都食愛心飯，因為中醫爸B明白小朋友的成長中，每一餐都非常重要，亦分享小朋友患者病從口入的個案，因飲食習慣而變成多敏感症狀及瘦弱。如果家長頭痕子女的餐單，不妨參考醫師提供的「5天小學生餐單」。

馬琦傑醫師在facebook專頁「中醫爸B - 馬琦傑醫師」分享有關改善生活習慣「暖養孩子」的資訊，育有一女的中醫爸B一直著緊孩子的健康飲食，馬醫師一向沒有給女兒食用學校午餐，原因是早在兩年前見到飯單，有感就連自己都不想食又不健康，先不論美味，見餸菜又辣又有味精又有化學物，像有加工食品腸仔，就知道不健康。

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病從口入誘發敏感又瘦弱

馬醫師提及每一餐對小朋友的成長都非常重要，原食物是最基本要求，無防腐及化學物或味精是另一個基本。他形容身體好像一輛車，不停入垃圾油，車子很易壞，食得差就令小朋友病完又病、不長高也不長肉。

本港不少學童選擇早餐以方便為主，常吃包裝好的加工麵包蛋糕，又或加一包紙包飲品，當中有高糖、多添加劑。如果午餐再食用含味精、多添加劑，甚至滋生細菌的飯盒，小朋友身體不會健康。馬醫生分享一位小朋友患者的案例，

之前有個小朋友又好多敏感症狀、又瘦又細粒，我審查了他生活習慣、飲食習慣，發現不少問題從食返來。

戒奶甜凍食得有營助成長

該小朋友病從口入，馬醫師因應他的狀況，建議戒奶甜凍、食營養食物及調理食品，如紫淮山、黑豆、肝粉等，毋需再食過多中藥或補品。現在，該孩子已開始進入青春期，身高體重生長線已達90%，甚至讀書精神也提升不少。這些生活習慣就是「暖養孩子」，是家長可以給子女的最好禮物。

有家長為安排子女帶飯餐單感頭痛，馬琦傑醫師推介了「5日小學生早午餐餐單」，加強了蛋白質、鈣質及其他營養素，並減低吸入過多碳水化合物，再配合補充腎氣助長高聰明、健脾助長高增免疫、舒肝助好眠及好情緒的食物。有關餐單點撃下圖查看︰

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中醫馬琦傑提醒各家長，記住食補是更長遠的健康累積，要培養小朋友良好飲食習慣，鼓勵爸媽一起加油，每日堅持為子女準備美味又健康的飯盒。馬醫師也會堅持女兒未來仍會自己帶飯回校。

內容獲「中醫爸B - 馬琦傑醫師」授權轉載。

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責任編輯︰顏紫燕