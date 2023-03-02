【育兒心得】從討厭小朋友變「不缺席爸爸」 會計師為功課發脾氣向兒子道歉

▲ 黎永威分享，激動時必須冷靜。

黎永威是一位會計師，工作忙碌，但時間彈性，能夠遷就自己的需要去照顧兒子，特別是陪伴兒子參加課外活動，是一位從不缺席的爸爸。永威的兒子今年6歲，夫妻二人早在結婚前已有共識要生兒育女，但其實永威並不喜歡小孩，甚至覺得煩厭。朋友聚會，如果同時有幾個小孩在場，永威會感覺很吵鬧；成為父親後，他對孩子的態度180度轉變，更下定決心成為一位與兒子同行的父親。

永威成長於傳統中產家庭，爸爸性格嚴肅，早出晚歸，父子很少接觸。永威的爸爸待人處事非常好，做事永遠先考慮家人朋友，令他明白到要照顧和愛護身邊人，尤其自己是一位基督徒，更要向人展現愛。因為較少與爸爸接觸，當自己成為父親，永威投放很多時間在兒子身上，所有重要時刻，絕不缺席。學校活動、教會探訪，永威都會父子二人參與。

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陪伴兒子出席活動

香港通常是由媽媽陪同小孩參加活動，近年社會探討多了父職的重要性，爸爸參與照顧小孩的比率明顯增加。對於爸爸經常陪伴自己參加不同活動，永威的兒子感到非常高興，而且充滿期待，例如他曾問永威會否去看自己的話劇演出，永威當然是不會缺席。

除了出席活動，永威與兒子還有其他互動方式。做事方面，永威會用言語鼓勵兒子，讓他知道爸爸欣賞他的努力，而不是追求事情的結果。平常生活，永威經常擁抱兒子，同時告訴兒子自己很愛他，這是很少父親能說出口的。每晚睡前，永威會安排時間和兒子祈禱、講故事、分享當天的感受，共度一段認真而優質的傾談時間。

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永威的兒子還小，有時只想玩耍，不想花太多時間分享感受，永威會將遊戲和傾談的時間分開，傾談時傾談，遊戲時遊戲。想兒子理解自己的用意，父親就必須用心和認真與兒子相處。

冷靜處理父子衝突

永威的兒子準備升小學，性格上開始有少許反叛，父子間衝突漸漸增多。面對衝突，雙方都先要冷靜，情緒過後，再慢慢解決問題。例如兒子做功課分心，永威會不斷教育兒子做事要專心，結果只是其次。將重要的價值觀慢慢灌輸給兒子，日積月累，他們總有一天會明白。

父子關係再好，永威都有發脾氣的時候。曾經有一次兒子做功課分心，永威突然氣上心頭，拍枱大罵，兒子頓時感到非常害怕。他冷靜下來，即時反省，向兒子道歉，並承諾自己不會再這樣做。

激動時必須冷靜，在情緒中說的話是最有傷害性、最會影響父子關係。

經常鼓勵建立互信

由於永威的經常鼓勵，培養出兒子對父親的信任。兒子小一面試，堅持要永威陪伴，因為父親最能為他帶來安全感。永威認為要多正面鼓勵兒子，只要做事合乎《聖經》教導，就讓兒子去做，他自然會走在正確的道路。永威分享有一次帶兒子露營，兒子要爬上一棵三層樓高的樹。在永威的鼓勵下，他成功爬到樹頂。

有父親鼓勵，兒子就能更大膽去冒險，這是父親獨有的角色。

維護家庭基金父職事工發展經理黃格平(Kobe)表示，永威工作時間彈性，而他願意將自由時間用在兒子身上，很值得欣賞。另外，父親能用說話向兒子表達愛並不容易，永威能夠做到是很難得的。

父親通常是家中的權威，很難放下身段，特別是做錯的時候，永威面對兒子時能坦然認錯，令兒子明白知錯能改的道理，是非常好的身教。至於教養孩子，永威欣賞兒子的用心，不計較成績，是很多父母都做不到的。

永威按著《聖經》教導：「教養孩童，使他走當行的道，就是到老他也不偏離。」未來無論環境變化、心境如何，他都會繼續與兒子同行。

文章獲維護家庭基金授權轉載，原文為《從不缺席的爸爸》。

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