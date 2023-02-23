【扶貧措施】港燈電費補助指定住戶總額4,000萬元　連續4年派發飲食券助基層

▲ （港燈提供）

港燈連續第4年向有需要人士及基層家庭派發飲食券，並加大對劏房戶的支援及繼續提供電費津貼，送贈節能電器等。連同在社區推動多項節能和教育項目，預計年內共投放5,500萬元。另外，港燈今年推出「特別電費補助」，凡當月用電量300度或以下的住宅客戶，可獲每度電9.5仙補助，預計有超過20萬名客戶受惠，涵蓋超過45%港燈住宅客戶，資助金額共4,000萬元。

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自2019年現行《管制計劃協議》生效以來，港燈累計投放近3億元，透過旗下的「智惜用電服務」，支援社會上各界別及有需要人士，以及推動和教育香港社會加快減碳和節能的步伐，逾30萬人次受惠。港燈董事總經理尹志田表示，新一輪「關懷有饍」飲食券已由即日起分批派發予5萬個弱勢家庭，當中包括港燈電費優惠及低用電量住宅客戶、居於劏房或過渡性房屋的有需要家庭、「N無住戶」，以及經社福機構或區議會轉介的有經濟困難住戶。

他們憑這套總值200元的飲食券，今年內可以隨時去超過200間「關懷有饍」食肆使用，一方面有助紓緩經濟壓力，同時亦為剛由疫情中復甦的飲食業帶來幫助。回應社會各界對支援劏房戶的關注，港燈已透過多間社福機構，接觸更多位於港島區的劏房戶，年內為他們提供1,000元電費津貼，預計可惠及2,000個劏房租戶。至於為這類居所重鋪電力線路以安裝港燈獨立電表的資助上限，亦增至每個分間前單位6萬元，以吸引更多業主參與。

尹志田指出，受地緣政治影響，國際燃料供應持續緊張，價格大幅上升，各行各業及市民的能源開支都有所增加。他表示：「港燈希望透過各項紓困措施，以及節能教育推廣，令市民善用能源、減輕開支，並協助香港達至減碳目標。」其他項目包括為社福機構提供上限2萬元的「社福機構餐飲資助」，讓他們在舉辦基層家庭活動時，於「關懷有饍」食肆購買餐飲。港燈亦向弱勢家庭送贈每戶上限5,000元的節能電器，透過使用更佳能源效益的電器，可以節省能源開支，提升用電安全，並改善生活環境。

今年港燈會進一步加強向社會各界和學校推廣節能減碳教育，除了透過「綠得開心」計劃，舉辦多項公眾及學界活動外，亦會在3月份重新開放位於上環水坑口街的港燈「智惜用電生活廊」，安排學生參加綜合教育「STEAM 工作坊」，深入認識低碳生活及不同的節能方法。

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責任編輯：陳麗娜