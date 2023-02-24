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【西九文化區】匯聚MIRROR、衛蘭及洪嘉豪等歌手　西九音樂節門票今早開售

社會 00:12 2023/02/24

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熱門 超市大搜查 Hello Hong Kong 新四十二章 30＋減肥 毒舌大狀 兒童疫苗 李啟言

（資料圖片）

由西九文化區管理局與香港電訊聯合舉辦，香港最大型流行音樂節「HKT 西九音樂節」，將在3月22日至4月2日於西九文化區舉行，門票於明日（24 日）上午10時起公開發售；每個節目每人每次最多可購四張門票，而《HKT 西九音樂節：越流行》的「三日票」，則限售100套，售完即止。針對「黃牛飛」問題，西九管理局稱一旦發現，會沒收或取消相關門票，亦會轉交執法部門跟進。

為期10日的音樂節，多項售票節目將在西九自由空間、竹翠公園及M+舉行，其中焦點之一是將一連3日在竹翠公園上演的《越流行》，該項節目由西九文化區為著名歌手配對音樂總監，並為其度身訂造新風格，呈現本地流行音樂的可能性，例如麥浚龍將與獨立音樂人江逸天配對演出、岑寧兒就將聯乘鋼琴演奏家張貝芝、洪嘉豪則與音樂人Gordon Flanders合作等，而MIRROR的呂爵安、陳卓賢、姜濤及盧瀚霆也將壓軸演出。

其餘節目包括，《異色煙火張國榮》主題音樂會，由鋼琴家朱肇階擔任音樂總監家，歌手衛蘭及關浩德重新演繹張國榮不同階段的經典歌曲；在M+免費舉辦的《的士高之夜》及四場玩味十足的音樂派對《HKT 西九音樂節：大盒開箱》等。

西九管理局表示，市民可透過購票通（Cityline）網站及電話購票熱線2111 5333，購買《離騷幻聽》外，各項售票節目門票。開賣首天將不設票務處現場售票，且設有特別限購安排，每個節目每人每次最多可購四張門票，而《HKT 西九音樂節：越流行》的「三日票」，則限售100套，售完即止。

「HKT 西九音樂節」門票的票務條款訂明，任何人在違反適用法律（包括《公共娛樂場所條例》第 172 章）的情況下轉售或轉讓（或企圖轉售或轉讓）任何門票，會導致門票被沒收或取消。如有需要，管理局會將個案交執法部門跟進。

管理局呼籲市民，應經官方認可的平台購買「HKT西九音樂節」的門票。如網上平台出現懷疑轉售或轉讓「HKT西九音樂節」門票帖文，管理局會採取行動， 知會相關網上平台，要求平台即時將懷疑炒賣的帖文下架，盡力制止炒賣。

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責任編輯：黃小冰

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門票 岑寧兒 洪嘉豪 呂爵安 盧瀚霆 Mirror 陳卓賢 衛蘭 歌手 音樂會

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