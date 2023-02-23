【西九文化區】匯聚MIRROR、衛蘭及洪嘉豪等歌手　西九音樂節門票明早發售

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「HKT 西九音樂節」下月22日至4月2日於西九文化區舉行，門票將於明日（24日）上午10時起公開發售。市民可透過購票通（Cityline）網站及電話購票熱線2111 5333，購買《離騷幻聽》外，各項售票節目門票。開賣首天將不設票務處現場售票，且設有特別限購安排，每個節目每人每次最多可購四張門票，而《HKT 西九音樂節：越流行》的「三日票」，則限售100套，售完即止。

為期10日的音樂節，多項售票節目將在西九自由空間、竹翠公園及M+舉行，其中焦點之一是將一連3日在竹翠公園上演的《越流行》，該項節目由西九文化區為著名歌手配對音樂總監，並為其度身訂造新風格，呈現本地流行音樂的可能性，例如麥浚龍將與獨立音樂人江逸天配對演出、岑寧兒就將聯乘鋼琴演奏家張貝芝、洪嘉豪則與音樂人Gordon Flanders合作等，而MIRROR的呂爵安、陳卓賢、姜濤及盧瀚霆也將壓軸演出。

其餘節目包括，《異色煙火張國榮》主題音樂會，由鋼琴家朱肇階擔任音樂總監家，歌手衛蘭及關浩德重新演繹張國榮不同階段的經典歌曲；在M+免費舉辦的《的士高之夜》及四場玩味十足的音樂派對《HKT 西九音樂節：大盒開箱》等。

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責任編輯：黃小冰