【煽動刊物】《立場》涉發布煽動刊物續審　鍾沛權稱羅冠聰文章不會引起憎恨

▲ 已停運的《立場新聞》母公司、前總編輯鍾沛權。（資料圖片）

已停運的《立場新聞》母公司、前總編輯鍾沛權及前署任總編輯林紹桐，涉發表17篇文章以宣揚非法理念，被控串謀發布或複製煽動刊物罪案，今（23日）於區域法院續審。控方盤問時提及羅冠聰撰寫的涉案文章。鍾供稱文章有事實根據，亦屬評論文章的普遍寫法，強調不會由此引起憎恨，又指在言論自由之下應容許相關針對公權力和政府的批評。

3名被告為Best Pencil (Hong Kong) Limited、鍾沛權（52歲）及林紹桐（34歲）。控罪指，3名被告於2020年7月7日至2021年12月29日期間，在香港一同串謀，及與其他人串謀發佈及或複製煽動刊物，即具意圖引起憎恨或藐視中央或港府或激起對其離叛等。

控方續盤問鍾沛權時，提及羅冠聰就初選案發布的涉案文章《香港—美麗島》，質疑文中資料不全，或會令人可以過分演繹。鍾不同意控方說法，指文章有事實根據，雖未有列出所有事實，但亦合符文章風格，讀者若有關注事件，可理解內容。

控方又指出羅的用字明顯會令人憎恨中央和本港司法部門。鍾指，在言論自由之下應容許相關針對公權力和政府的批評，又指文章屬評論文章的普遍寫法，強調不會由此引起憎恨。

控方另再呈上4篇相關文章，遭辯方強烈反對。辯方指控方多番引入新文章，更在盤問踏入第13天時方提出新的文件，當中更是在申請永久終止聆訊時沒有提及。法官聽罷控辯雙方陳詞後，批准控方將相關文章呈堂。

聆訊明（24日）續。

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記者：梁錦麟