【女遊日本】余潔滢李⽉兒遊日浸足十次溫泉　畏高Luna試玩滑翔傘：直情震撼到出唔到聲

▲ 余潔滢及李⽉兒浸足十次溫泉。

HOY TV再度推出旅遊節目，由余潔滢（Zoe）及李⽉兒（Luna）主持的《女遊日本》由下周一（2月27日）起播出。

Zoe及Luna均首次拍攝旅遊節目，兩位主持逗留日本50天，浸過10次溫泉，二人大讚旅程難忘，直呼「好過癮」！

▲ (左起)余潔滢、李月兒。（HOY TV提供）

余潔滢李⽉兒玩滑翔傘

二人大讚行程豐富，長達50天的拍攝，滿足了她們的「旅遊癮」！她們品嚐各樣美食、發掘近郊好去處外，更親體驗滑翔傘，Zoe讚嘆不絕：「一生人可能真係得今次嘅機會可以一次過見識到咁多嘢！」

本身有少許畏高的Luna慶幸自己有把握今次機會：「飛出去之前都有啲手足無措，但一出到去見到個景，直情俾佢震撼到出唔到聲。」二人更在半空中看到了飄雪，相當幸運。

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體驗10款溫泉

Zoe和Luna 認為旅程最難忘的地方一定是溫泉之旅，原來她們在接近兩個月的旅程中，一共體驗了10款各式各樣的溫泉，包括公眾錢湯、溫泉主題樂園及天然溫泉等。

問到兩位最印象深刻的溫泉，二人不約而同被那個可以一望無際地欣賞瀨戶內海的溫泉。Zoe謂：「一邊望着波濤洶湧的海，一邊身處在溫暖平靜的溫泉，形成嘅反差令人覺得好正，如果有機會的話，我一定會再去！」

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今次既是Zoe和Luna首次合作，又是她們首次擔任旅遊節目主持，事前兩位都十分擔心會不習慣。

但慶幸兩位一拍即合，令今次日本之旅不會因尷尬而互相扣分，Luna更笑指：「第一日到達酒店休息時，我就知係佢（Zoe）喇，之後兩個月唔會有問題！」

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