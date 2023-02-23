【消費物價】1月通脹率按年2.4%　水電煤費升20.6%

▲ （陳靜儀攝）

政府統計處今（23日）公布1月份消費物價指數，按年升2.4%；而剔除所有政府一次性紓困措施的影響，基本通脹率亦為2.4%，較去年12月的2%高，主要是由於食品價格和電力費用升幅擴大所致。

在各類綜合消費物價指數組成項目中，按年升幅最多的項目是電力、燃氣及水，上升20.6%；其次是基本食品，升6%、緊接是衣履和外出用膳及外賣，分別升5.8%及4.4%。至於按年錄得跌幅的則為耐用物品和住屋，分別下跌2.2%及0.1%。

政府表示，1月通脹上升至2.4%，部分是由於今年農曆新年來臨得早，今年在一月，去年則在二月，因此待有二月份數據後，將兩者合併分析，將能更有效評估基本通脹的情況。而主要組成項目方面，食品價格升幅加快，能源相關項目價格進一步飆升，衣履價格繼續明顯上升，其他主要組成項目承受的價格壓力仍然大致受控。展望將來，本地成本壓力或會隨着經濟復蘇而上升，外圍價格壓力料會略為緩和，但仍維持顯著；總體而言通脹可能因而面對一些上升壓力，但短期內應會保持溫和，會繼續留意情況。

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責任編輯：黃小冰