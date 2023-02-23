  • 20°C
香港時間 : 2023223日 (週四) 18:56
靚太生活雜誌

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:破障‧心導行GO!

熱門關鍵字 : 超市大搜查 Hello Hong Kong 新四十二章 30＋減肥 毒舌大狀 兒童疫苗 李啟言
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【消費物價】1月通脹率按年2.4%　水電煤費升20.6%

社會 17:36 2023/02/23

分享：

分享：

熱門 超市大搜查 Hello Hong Kong 新四十二章 30＋減肥 毒舌大狀 兒童疫苗 李啟言

（陳靜儀攝）

政府統計處今（23日）公布1月份消費物價指數，按年升2.4%；而剔除所有政府一次性紓困措施的影響，基本通脹率亦為2.4%，較去年12月的2%高，主要是由於食品價格和電力費用升幅擴大所致。

在各類綜合消費物價指數組成項目中，按年升幅最多的項目是電力、燃氣及水，上升20.6%；其次是基本食品，升6%、緊接是衣履和外出用膳及外賣，分別升5.8%及4.4%。至於按年錄得跌幅的則為耐用物品和住屋，分別下跌2.2%及0.1%。

政府表示，1月通脹上升至2.4%，部分是由於今年農曆新年來臨得早，今年在一月，去年則在二月，因此待有二月份數據後，將兩者合併分析，將能更有效評估基本通脹的情況。而主要組成項目方面，食品價格升幅加快，能源相關項目價格進一步飆升，衣履價格繼續明顯上升，其他主要組成項目承受的價格壓力仍然大致受控。展望將來，本地成本壓力或會隨着經濟復蘇而上升，外圍價格壓力料會略為緩和，但仍維持顯著；總體而言通脹可能因而面對一些上升壓力，但短期內應會保持溫和，會繼續留意情況。

HKETAPP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

hketApp已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

責任編輯：黃小冰

相關文章

【西九文化區】匯聚MIRROR、衛蘭及洪嘉豪等歌手　西九音樂節門票明早發售
今日 17:19
【西九文化區】匯聚MIRROR、衛蘭及洪嘉豪等歌手　西九音樂節門票明早發售
【過渡屋】江夏圍村竣工入伙　提供2000個單位供6000人居住
今日 17:21
【過渡屋】江夏圍村竣工入伙　提供2000個單位供6000人居住
【煽動刊物】《立場》涉發布煽動刊物續審　鍾沛權稱羅冠聰文章不會引起憎恨
今日 17:22
【煽動刊物】《立場》涉發布煽動刊物續審　鍾沛權稱羅冠聰文章不會引起憎恨

你可能感興趣

【西九文化區】匯聚MIRROR、衛蘭及洪嘉豪等歌手　西九音樂節門票明早發售
今日 17:19
【西九文化區】匯聚MIRROR、衛蘭及洪嘉豪等歌手　西九音樂節門票明早發售
【過渡屋】江夏圍村竣工入伙　提供2000個單位供6000人居住
今日 17:21
【過渡屋】江夏圍村竣工入伙　提供2000個單位供6000人居住
【煽動刊物】《立場》涉發布煽動刊物續審　鍾沛權稱羅冠聰文章不會引起憎恨
今日 17:22
【煽動刊物】《立場》涉發布煽動刊物續審　鍾沛權稱羅冠聰文章不會引起憎恨
經濟 經濟數據表現 電力 綜合消費物價指數 政府統計處 通脹

香港經濟日報 App

免費即時新聞

立即掃描

搶先下載

最高瀏覽

【廉政狙擊】陳楨怡遭五花大綁挑戰電視尺度　曾被踢爆一腳踏七船【多圖】
17:49 2023/02/22
【廉政狙擊】陳楨怡遭五花大綁挑戰電視尺度　曾被踢爆一腳踏七船【多圖】
【餅印父女】錢嘉樂湯盈盈細女愈大愈靚　網民稱兩姊妹各有特色：基因的奇妙
13:40 2023/02/22
【餅印父女】錢嘉樂湯盈盈細女愈大愈靚　網民稱兩姊妹各有特色：基因的奇妙
【令人心痛】新手媽媽累極入睡 懷中BB窒息亡當場崩潰
12:23 2023/02/22
【令人心痛】新手媽媽累極入睡 懷中BB窒息亡當場崩潰