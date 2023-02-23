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【人際關係】8歲女童人緣差哭訴無朋友　鄧藹霖︰爸媽教育方式影響孩子

育兒經 17:48 2023/02/23

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熱門 超市大搜查 Hello Hong Kong 新四十二章 30＋減肥 毒舌大狀 兒童疫苗 李啟言

爸媽的教育方式直接影響孩子成長。（iStock圖片）

爸媽很擔心八歲的女兒，因為老師說她在班裏不合群，對同學的態度又不太友善。家裏的可愛小公主，怎會在學校人緣差勁的呢？

難怪女兒經常會哭訴︰「學校無人同我玩呀！」疫情回順，以為所有孩子都會歡天喜地上學去嘛，他們的女兒卻天天嚷着不想上學，怎辦？

我坦誠地跟爸媽說，孩子人緣差，不受同輩歡迎，原因可以繁多，但歸根究柢，爸媽是責無旁貸的，因為他們的教育方式是會直接影響孩子的成長呢！

有爸媽為了訓練孩子強而有力，不容易被人欺負，他們會不停叮囑孩子︰「嗱，如果係人哋打你先，你就一定要還手，仲要打到佢服，等佢唔敢再蝦你；但係如果你打輸咗，返嚟唔好話我知，我無啲咁弱嘅仔女！」

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【靚太廚房】港媽風雨不改親手製作連運送午餐飯給子女　只為他們健康成長

又有爸媽渴望子女能做個上等人，會不自覺教育子女攀龍附鳳︰「嗱，你要同啲叻人玩，你至會叻㗎，千祈咪同啲蠢人同埋窮人玩，玩得多你嘅氣質都會變差，同啲有錢人玩，你都會高貴啲㗎？」

有些爸媽極為着緊子女的表現，姑勿論是學業成績、音樂、運動，甚麼都要贏，所以會時刻保持戰鬥格︰「嗱，如果同學問你搵邊個補習，你千祈咪講呀，佢哋統統都係你嘅競爭對手呀！」

若然是採取以上的方式來教育子女的話，可以想像這些孩子的嘴臉會很討人厭，人緣差也是意料中事吧！須知道，交朋友是需要交出真誠的。

「唔會！我哋唔會咁教女嘅！」爸爸咆哮︰「完全係因為佢啲同學衰！我叫阿女天天請同學食嘢，我唔信啲細路會抗拒引誘。點知阿女話，啲同學餅就照食，但係就依舊唔同佢玩喎，咁阿女咪追住要佢哋還餅囉！」

文章原刊於《經濟日報》收費專欄，原題為「為甚麼孩子人緣差？」。

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撰文 : 鄧藹霖

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