【林敏驄演唱會】林敏驄感慨錯失不少機會　曾遇高僧指點迷津：學識笑中有淚

▲ 林敏驄稱從不擔心「別人看不穿」。

去年因《下流上車族》人氣暴升的林敏驄，雖然未能圓視帝夢，卻為這位填詞鬼才開拓更多觀眾層，下月在西九舉行的作品展，便順理成章用上劇中角色名字「車總」做賣點。

自言無論搞笑或深情的歌詞，都已經沒有敵手，林敏驄現在創作上最想做到笑中有淚的境界。

今次舉行音樂作品展，宣傳上是紀念入行40年，林敏驄卻不諱言，自己真正寫詞的日子只有5年，卻自覺已足夠寫到傳世的作品。是否一如倪匡所說，上天給予的quota已經用盡？

「車總」笑道：「咁上天嘅嘢你要問佢，我都唔知。不過寫詞那5年，覺得已經玩夠，基本上我寫完《忘不了你》（譚詠麟主唱）後已覺得可以傳世，之後愈寫愈多，甚麼類型都寫過，又已經無乜對手，27歲便可以（在歌詞界）退休，之後想滿足其他talent，所以去唱歌、做主持、拍戲、做導演。」

▲ 近日他亦緊貼潮流，將推出NFT加黑膠碟的產品。(攝:湯致遠）

為張國榮寫下經典作

林敏驄一向給人玩世感覺，他的搞笑性格可說是天性。「可能是遺傳，我外婆都是這樣。小學時已鍾意搞搞震，又成日將流行曲改成搞笑歌詞，有女同學問我寫正經歌詞又得唔得？我話有幾難，就開初學寫詞。」

他形容自己喜歡「左抄右抄」，由唐詩，到鄭國江、黃霑、盧國沾的作詞作，都成參考對象，但自豪於別人看了也不知出處，實習的歌詞寫滿一本簿，後來家姐林敏怡幫泰迪羅賓寫電影主題曲，被對方發現其才華，邀他寫了第一首歌詞《這是愛》，開始了他的詞人生涯。

林敏驄當時幫譚詠麟寫詞最多，把自己最深情的感情經歷都借對方口中唱出，《愛在深秋》、《幻影》、《最愛的你》都是他最喜歡的作品。「寫《愛在深秋》時，那時已有幾年填詞經驗，想回歸最傳統的風格，每句詞都押韻，自覺十分滿意。」而《愛的根源》開首那句「殞石旁的天際」，則啟發自英文「Once Upon A Time」，又是他的神來之筆。

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他寫詞往往因應歌手形象設計，因此會為戇直的鍾鎮濤寫《淚之旅》；趣怪的盧冠廷寫《失戀的海盜》，至於巨星張國榮，林敏驄很早已開始為對方寫詞。「Leslie形象較跳脫，很有色彩和畫面性，所以會寫《藍色憂鬱》、《少女心事》、《打開信箱》。」

當然最經典是《無心睡眠》，自言是創作的挑戰。「當時張國榮的地位，已受得起這種實驗性的歌詞，我都想自我突破，本來寫了更多段落，後來只選用現時版本，中間那句『Wo~Woo~Oh』故意不寫歌詞，也只有他能唱出味道，30多年後仍然十分前衛。」

要感動人先感動自己

林敏驄的詞還有很多面相，如關淑怡的《梵音》，很早便把佛理融入廣東歌，創作背後源於當年對宗教的興趣。他回想：「那時有機會接觸佛理，有一段時間很沉迷，想知甚麼是出世、入世等道理，曾經遇過一位黃教具『格西』（藏傳佛教學位）資格的僧人，他指我上一世是位修行者，但所謂『前世唔修』，致今世如此（玩世）個性，我聽了便算，但就把那些感覺為關淑怡寫了首《驚世感覺》。」

林敏驄說後來又遇過一位紅教的上師，為他進行了一次儀式，來釋放內心的情感，他記得當時在儀式上哭過不停。「之後就像打通了任督二脈，每看一些較感性的小說或電影都會眼濕濕。」自此他更明白創作的真諦，要感動別人，首先要感動自己，又開始嘗試為自己寫一些看似玩笑卻又認真的作品。

▲ 喜歡《深愛著你》。(攝:湯致遠)

林敏驄曾認真想過，如果他在年青時把握機會去做電影，今日會否有不一樣成就？但人生沒有假如，因為有之前的經歷，才成就現在的人生。「我覺得所有藝術都是互通，我演《下流上車族》的喊戲，全部一take過，流的都是真眼淚，那是我用了幾十年寫歌的經驗去演戲，江美儀等人好詫異，原來我咁有感情，惟獨鮑姐（鮑起靜）看得通，知道我寫過那麼多情歌，一定是感情豐富的人。」

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不知兒子對自己感受

去年重操故業，幫《下流上車族》填主題曲《一家人》，自言都是無心插柳。「TVB高層看了一集後就決定要做台慶劇，立刻叫我做首主題曲，那時我已很久沒寫歌，連錄音室器材都全賣掉，有枝好珍貴的咪搬屋時又不見了，匆忙下要補購很多錄音軟件，但自己寫這首歌時都很touching，講了很多家庭的感覺。」

劇集大熱，許多傳媒都對他和前妻、兒子的關係感興趣，林敏驄自然一一遊花園作答。「我又不知兒子有沒有看，也不知他們對套劇的反應，他們這一代有自己想法，亦好享受沒有人知道他爸爸是誰。」

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在演藝圈40年，林敏驄感恩是不同階段都能吸引不同的觀眾，是否沒有遺憾？他難得感慨道：「有好多機會是曾經錯失，際遇又有高高低低，只能順其自然，像我最初都驚辛苦想不拍《下流》，估不到又有這樣的熱潮，所以好多事是整定。」

他常說5年寫詞生涯已足夠留名青史，若要選一首歌曲來代表人生？林敏驄思考一會：「我是很喜歡《深愛著你》（陳百強主唱），因為用字淺白，沒一個字別人看不明，但又可以那麼入心入肺。」林敏驄的自選金曲，可是樂迷的心水？

記者：陳家昌