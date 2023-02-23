【欺詐罪】維他奶前經理涉隱瞞利益衝突　獲190萬元廣告訂單遭廉署起訴

▲ 維他奶前經理涉隱瞞利益衝突，獲190萬元廣告訂單遭廉署起訴。（資料圖片）

廉政公署昨日（22日）落案起訴一名飲品公司前市場經理，涉嫌隱瞞自己操控一間服務供應商，詐騙公司把多張戶外廣告採購訂單授予該供應商，金額總值約190萬元。該名前經理及一名下屬另涉嫌在內部審計時，以多份虛假報價單及戶外廣告巡查報告誤導公司。

陳永峰，38歲，維他奶國際集團有限公司（維他奶）市場部前經理，被控一項欺詐罪名，違反《盜竊罪條例》第16A條。

陳永峰亦與維他奶市場部前戶外展銷主任姜梓萍，47歲，同被控兩項串謀使代理人使用文件意圖欺騙其主事人罪名，違反《防止賄賂條例》第9（3）條及《刑事罪行條例》第159A條。

二人已獲廉署准予保釋，以待明日（24日）在屯門裁判法院應訊，待控方稍後申請將案件轉介區域法院。

陳永峰案發時是維他奶市場部採購組及戶外廣告組的經理，職責包括批核委聘服務供應商。姜梓萍任職戶外廣告組戶外展銷主任，負責協助陳永峰向服務供應商索取報價單。二人需視乎採購項目的金額，取得最少兩份或三份報價單。

維他奶員工手冊訂明，所有員工必須向公司申報潛在利益衝突，並在參與可能導致利益衝突的業務前索取書面批准。

陳永峰涉嫌於2016年1月至2019年10月初期間，向維他奶隱瞞他在Why Creative Graphic Design House（Why Creative）的權益，並意圖詐騙而誘使維他奶把39張戶外廣告採購訂單判授予Why Creative。

廉署接獲貪污投訴遂展開調查，調查顯示Why Creative實質上由陳永峰營運及操控。涉案39張戶外廣告採購訂單總值約190萬元。

此外，維他奶進行內部審計時發現，於2017年7月至2019年4月期間，戶外廣告組大部分訂單都判授予包括Why Creative在內的三間服務供應商，涉及總金額約630萬元。陳永峰又批核向其中一間服務供應商支付月費36,000元，安排巡查所有維他奶戶外廣告，以確保狀況良好及內容有更新。維他奶遂指示戶外廣告組提交相關報價單及巡查報告作審核。

於2019年5月初至6月期間，陳永峰及姜梓萍涉嫌串謀戶外廣告組一名下屬，使用31套看來是由四間服務供應商發出的報價單以誤導維他奶。

三人又涉嫌串謀使用37份看來是由其中一間服務供應商擬備的戶外廣告巡查報告，誤導維他奶該供應商已進行相關檢查，及擬備和提交報告。

廉署調查發現，該四間服務供應商從沒有發出涉案的報價單，亦沒有受委聘進行巡查。

廉署提醒私營機構僱員，應避免利益衝突及適時向僱主作出相關申報。僱員在處理職務上隱瞞利益衝突使自己或親友從中獲利，有可能觸犯刑事罪行。若當中涉及提供及收受賄賂，更有可能違反《防止賄賂條例》。

廉署建議商業機構為僱員制定清晰的處理利益衝突指引及申報機制，僱員亦應遵從相關指引。詳情可瀏覽「如何處理利益衝突」專題網頁。

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責任編輯：陳麗娜