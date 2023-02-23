【流水落花】陸駿光首當電影男一攜愛犬齊上鏡　讚鄭秀文易相處零架子

▲ 《流水落花》

電影《流水落花》由李嘉慧監製、賈勝楓執導，鄭秀文（Sammi）與陸駿光（Alan）任男女主角，今次《流水落花》也是陸駿光首次在大銀幕中擔正男一，對這件事他覺得「是夢」之餘，也不忘感謝導演。

陸駿光說：「同導演賈勝楓係第二次合作，之前他有邀請過我幫忙拍攝短片，到他再找我拍戲⋯甚至在開拍前我都唔太相信，哈哈！導演影響得我最深的是，令我由原本想做導演的衝動幻滅了，導演細心、冷靜，要顧及的事太多⋯⋯而我還最做好演員吧！」

而且合作的拍檔是天后級的鄭秀文，陸駿光說：「同Sammi 合作我會形容為有溫度；從第一次圍讀開始已經發覺Sammi好容易相處，亦都好尊重每一位演員。」

▲ 《流水落花》

與童星有默契

戲中，Alan飾演何彬一角與天美姨姨（鄭秀文飾）照顧寄養孩子，當中反映彬叔叔與女孩子總有點距離，相反與男孩子較close，其中令人深刻的是與家朗（徐嘉謙）跟默契地回應天美姨姨說的一句「man's talk」每「父子」情加深不少，原來這句對白更是即興創作。

講到「父子情」Alan直言：「何彬係大細路，特別對住男仔的寄養小孩時，可以當佢哋係朋友, 又可以當佢哋係自己小朋友，從中找到填補失去兒子的感覺。」

▲ 《流水落花》

愛犬患癌離世

除Alan自己，戲中更帶同自己的愛犬一同演出，他說：「遇上《流水落花》呢套電影，第一次做男主角，而且狗狗可以參演，陪我一直走來，剛好同電影中出現畫面做成一個對應。」

可惜愛犬在拍攝後幾個月患上癌症，半年後就離開，Alan說：「狗狗由我最失意的時候走進我的人生，陪伴左我12年半的年頭，我相信一定會再見。」