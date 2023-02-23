  • 20°C
香港時間 : 2023223日 (週四) 18:57
靚太生活雜誌

會員專區

專題:破障‧心導行GO!

熱門關鍵字 : 超市大搜查 Hello Hong Kong 新四十二章 30＋減肥 毒舌大狀 兒童疫苗 李啟言
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【流水落花】陸駿光首當電影男一攜愛犬齊上鏡　讚鄭秀文易相處零架子

娛樂 17:41 2023/02/23

分享：

分享：

熱門 超市大搜查 Hello Hong Kong 新四十二章 30＋減肥 毒舌大狀 兒童疫苗 李啟言

《流水落花》

電影《流水落花》由李嘉慧監製、賈勝楓執導，鄭秀文（Sammi）與陸駿光（Alan）任男女主角，今次《流水落花》也是陸駿光首次在大銀幕中擔正男一，對這件事他覺得「是夢」之餘，也不忘感謝導演。

陸駿光說：「同導演賈勝楓係第二次合作，之前他有邀請過我幫忙拍攝短片，到他再找我拍戲⋯甚至在開拍前我都唔太相信，哈哈！導演影響得我最深的是，令我由原本想做導演的衝動幻滅了，導演細心、冷靜，要顧及的事太多⋯⋯而我還最做好演員吧！」

而且合作的拍檔是天后級的鄭秀文，陸駿光說：「同Sammi 合作我會形容為有溫度；從第一次圍讀開始已經發覺Sammi好容易相處，亦都好尊重每一位演員。」

《流水落花》

與童星有默契

戲中，Alan飾演何彬一角與天美姨姨（鄭秀文飾）照顧寄養孩子，當中反映彬叔叔與女孩子總有點距離，相反與男孩子較close，其中令人深刻的是與家朗（徐嘉謙）跟默契地回應天美姨姨說的一句「man's talk」每「父子」情加深不少，原來這句對白更是即興創作。

講到「父子情」Alan直言：「何彬係大細路，特別對住男仔的寄養小孩時，可以當佢哋係朋友, 又可以當佢哋係自己小朋友，從中找到填補失去兒子的感覺。」

《流水落花》

愛犬患癌離世

除Alan自己，戲中更帶同自己的愛犬一同演出，他說：「遇上《流水落花》呢套電影，第一次做男主角，而且狗狗可以參演，陪我一直走來，剛好同電影中出現畫面做成一個對應。」

可惜愛犬在拍攝後幾個月患上癌症，半年後就離開，Alan說：「狗狗由我最失意的時候走進我的人生，陪伴左我12年半的年頭，我相信一定會再見。」

撰文 : TOPick柴犬出動

相關文章

【流水落花】鄭秀文與丈夫不善吵架重溝通　陸駿光感激太太令自己成更好的人【有片】
19:39 2023/02/20
【流水落花】鄭秀文與丈夫不善吵架重溝通　陸駿光感激太太令自己成更好的人【有片】
【斷網】郭富城薪火相傳有意當導演　林家棟自認對網絡世界冇信心【有片】
08:01 2023/02/22
【斷網】郭富城薪火相傳有意當導演　林家棟自認對網絡世界冇信心【有片】
【流浪地球2】劉德華太忙被「天王女」投訴　暖爸認溺愛女兒：個女鍾意點就點【有片】
20:00 2023/02/08
【流浪地球2】劉德華太忙被「天王女」投訴　暖爸認溺愛女兒：個女鍾意點就點【有片】

你可能感興趣

【流水落花】鄭秀文與丈夫不善吵架重溝通　陸駿光感激太太令自己成更好的人【有片】
19:39 2023/02/20
【流水落花】鄭秀文與丈夫不善吵架重溝通　陸駿光感激太太令自己成更好的人【有片】
【斷網】郭富城薪火相傳有意當導演　林家棟自認對網絡世界冇信心【有片】
08:01 2023/02/22
【斷網】郭富城薪火相傳有意當導演　林家棟自認對網絡世界冇信心【有片】
【流浪地球2】劉德華太忙被「天王女」投訴　暖爸認溺愛女兒：個女鍾意點就點【有片】
20:00 2023/02/08
【流浪地球2】劉德華太忙被「天王女」投訴　暖爸認溺愛女兒：個女鍾意點就點【有片】
陸駿光 鄭秀文 電影 導演

最高瀏覽

【廉政狙擊】陳楨怡遭五花大綁挑戰電視尺度　曾被踢爆一腳踏七船【多圖】
17:49 2023/02/22
【廉政狙擊】陳楨怡遭五花大綁挑戰電視尺度　曾被踢爆一腳踏七船【多圖】
【餅印父女】錢嘉樂湯盈盈細女愈大愈靚　網民稱兩姊妹各有特色：基因的奇妙
13:40 2023/02/22
【餅印父女】錢嘉樂湯盈盈細女愈大愈靚　網民稱兩姊妹各有特色：基因的奇妙
【令人心痛】新手媽媽累極入睡 懷中BB窒息亡當場崩潰
12:23 2023/02/22
【令人心痛】新手媽媽累極入睡 懷中BB窒息亡當場崩潰