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【慈善賽跑】首屆「跑 澳南」黃金寶領軍 陳庭欣攜犬參與寵物行

休閒消費 19:07 2023/02/23

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熱門 超市大搜查 Hello Hong Kong 新四十二章 30＋減肥 毒舌大狀 兒童疫苗 李啟言

曾三度被選為「香港最佳體育明星」的黃金寶，為慈善跑活動出一分力。

渣馬剛跑完，一眾跑友不用失落，皆因澳南海岸第一屆「跑 澳南2023慈善比賽」即將開鑼，參賽者可於3月4日至12日期間自由參加活動，通過跑步、單車及寵物行三種不同方式，於將軍澳跨灣大橋跑步。今次慈善比賽更會為香港盲人體育總會及香港導盲犬協會籌款，甚具意義。

是次活動將於於3月1日舉行傳媒分享日，香港著名單車選手黃金寶先生會出席支持。而黃金寶亦會偕超馬跑手施性概出席3月4 日下午 12 時的開幕典禮，兩人會於下午1２時半帶領選手開始比賽。而前港姐陳庭欣亦會帶埋狗狗 Winter，與視障跑手梁小偉出席３月12日下午4時的寵物行及擔任當日下午5時的閉幕和頒獎典禮嘉賓。

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活動期間,參賽者可以通過跑步、單車及寵物行三種不同的方式參與全長7公里的跑步、單車跑道或 3.5 公里的寵物跑道，起點為 Monterey Place草坪，以Monterey Place草坪作終點，活動已接受報名，參賽者通過網站ｈttps://osouthcoastalrun.com/ 報名並下載應用程式 Trailme 開始比賽。慈善活動中，每個組別的男、女冠軍將獲得現金１萬元及豐富獎品，獎品總值達13萬元。

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慈善活動 陳庭欣 金寶 單車 跑步 將軍澳

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