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【Netflix韓劇】《黑暗榮耀》第二季更多劇情曝光　宋慧喬崩潰姜賢南手刃親夫？

娛樂 17:39 2023/02/23

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熱門 超市大搜查 Hello Hong Kong 新四十二章 30＋減肥 毒舌大狀 兒童疫苗 李啟言

宋慧喬主演的《黑暗榮耀》發布了幾段預告片，令網民愈看愈期待3月10日上架的新一季。（Netflix劇照）

由宋慧喬主演的Netflix新劇《黑暗榮耀》第一季得到極好口碑，只有8集的首季自個多月前上架後，即掀起追看潮，人人為喬妹第一次演出暗黑題材的出色表現而警喜。

第二季的預告、劇照及海報近日陸續釋出，網民大呼預告片水準媲美大片，恨不得3月10日播映日盡快來到。

欺凌五人組中的首領惡女朴涎鎮，女兒的安全和與喬妹的正面衝突，成了本季最大看點。（Netflix劇照）

最新一段預告片中，惡女朴涎鎮再次與喬妹正面交鋒，即使看到疑似當年欺凌所留下的傷害證明，也毫不退縮，更囂張地回嗆：「是誰原諒誰啊？」果然是終極惡女。

片中欺凌五人組看似被逐個擊倒，先是有毒癮的李蓑羅被按倒在地，像被拘捕；崔惠程則是發現了重大綫索般瘋癲大笑；全宰寯被朴涎鎮老公河度領痛毆，以及朴涎鎮失落跌坐在地。不過喬妹在預告中亦展露了崩潰一面，面形難受地大叫着對方「不要再這樣笑」。

上季揭露了有毒癮的李蓑羅，被按倒在地，像是被當場拘捕。（Netflix劇照）

上季難得與喬妹有溫馨互動的家暴受害人姜賢南，處境令人同情，後來她化身偷拍臥底，協助喬妹收集情報。

然而預告片中朴涎鎮冷笑着敲車門玻璃一幕，似是姜賢南的跟蹤被發現，加上快速閃過姜賢南在鐵欄前滿臉傷痕及血跡的畫面，令人猜想到底是她終於手刃了丈夫而被捕，抑或是她從外看着牢中的對方。

疑已遭毒手的孫慏梧也出現在片段中，勢必揭曉誰是殺害他的兇手。（Netflix劇照）

上季開始對妻子有疑慮的河度領，親眼看到了喬妹雙手上的傷痕，片段中他先是毆打了全宰寯，更來到巫婆做法事的現場，像發現了更多不可告人的秘密，片尾更情緒失控地向着妻子責難。新一季他是否會大義滅親，或選擇保護妻女，令人好奇。

本身職業是整形科醫生的朱如炡，赫然見到他拿着針筒，而手術床上躺着的正是朴涎鎮。（Netflix劇照）

幾段節奏緊湊的預告片讓人愈看愈好奇，大家期望在這季看到的痛快復仇，或許藏有更多波折。

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撰文 : 王嵐

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