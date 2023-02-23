【好人好事】大學生讀錯科搵不到工自暴自棄　暖心HR一句話勸退應徵清潔工念頭

▲ 大學生獲HR鼓勵後，繼續嘗試找適合自己的工作。

很多人努力讀書是為了找份「好工」，不用用勞力去工作，但讀每一科的前景不一樣，而際遇都不是人人相同，也有不少畢業變失業的例子，香港也有不少學生指社會科學科是「乞食科」，不過行行出狀元，最重要是不要自暴自棄，要努力嘗試。

最新影片推介:

據外媒報道，內地安徽省一名大學生應聘清潔工作的職位時，竟被面試官勸退，引起網上熱議。該名學生姓高，就讀計算機科學系，最近則在尋求實習工作。無奈在一個禮拜裡，申請了近百個職位卻未見回音，而且普遍情況都是被公司已讀不回，甚至有些會直接拒絕。

高同學沒有工作經驗之下，非常心灰意冷，竟自暴自棄走去應聘清潔工，「我就想去做清潔工作好了，先做著，以後再去學習其他的」。怎料在面試過後，她卻反被該公司人事部職員勸退。

人事部的職員認庶，大學生去做清潔，是大材小用，最後更傳訊息給大學生勸他不要自暴自棄:

您得學以致用，碰壁是難免的，但不是最困難的，只要堅信辦法總比困難多，不可自暴自棄，您還年輕，大把時光可以「浪費」。她逐建議高同學繼續尋覓其他工作，「崗位我公司可以提供，但我不建議您做這份工作，可以試試其他文職類的崗位。

而這番暖心的說話，讓高同學重拾對未來的希望，坦言對方給予很大的力量，支持她繼續搵工。

我會盡量去找一些計算機行業的工作。

而帖文發出後，也引來不少網民熱議，紛紛讚賞面試官的善意，「這個HR真的是太好了」、「不要放棄，一定可以找到工作的」、「這是一個正常的現象，但如果我們遇到這種情況，可能會有更大的麻煩，所以還是應該積極向上的去解決問題」。 不過，亦有網民質疑職業道德的問題，「作為HR，怎能叫求職者不好做」、「不能私下聯絡，討論接不接受職位吧」、「這涉及人力資源管理最基本的操守吧」。

hket App儲積分換獎賞︰https://bit.ly/3ClEy1R

【名師試題教室】睇片連工作紙 中英數必學單元︰https://bit.ly/3sEeM3Q

hket App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載︰https://bit.ly/34FTtW9

TOPick推出「Band1學堂」，更多教育升學資訊︰https://bit.ly/3a6HT6T

責任編輯︰王明芳