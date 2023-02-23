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【中一面試】中一面試前必睇攻略 聖若瑟書院校長教爭取臨場表現分

親子 18:41 2023/02/23

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熱門 超市大搜查 Hello Hong Kong 新四十二章 30＋減肥 毒舌大狀 兒童疫苗 李啟言

聖若瑟書院黃婉芬校長教路爭取臨場表現分

2023/24年度中一「自行分配學位」階段經已展開，隨着校園生活走向復常，實體面試亦相繼復辦。港島區傳統名校聖若瑟書院面試亦會於本周六(25日)舉行，黃婉芬校長回覆TOPick記者查詢時，指收到400份面試申請表，學校會向所有申請人提供面試機會。面試前夕，學生難免緊張，黃婉芬校長特別向大家教路，如何令臨場表現更加穩操勝劵。

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黃婉芬校長表示，面試前一晚最重要注重睡眠質量，


考生最重要當然是要有良好準備，例如數學科除了講求學生本身的基礎，也會看考生的解難能力，而這就很在於學生本身是否有清晰的頭腦，所以考生前一晚要提早入睡，放輕鬆心情，不要過分緊張，才能夠自然、清晰地思考。

詞文方面，學生可以多看書籍，不妨在書中找一些故事作為例子，或者看時事新聞報章報導，一旦遇到的提問要求說出例子，而學生又可以即時舉出例子的話，就令自己的說話內容點更有說服力。

至於小組討論，這個跟數學一樣，不可太過緊張，表現要夠淡定，這個就很取決平時是否有準備充足，是否有多與父母傾談、討論，著重考生態度及價值觀念上的培養。所以大家記住不要太緊張，淡淡定就可以。

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記者:許珞珩

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