【痛愛過後】離異後擔心再婚影響女兒　單親爸「娶」性愛娃娃解寂寞

▲ 離異後擔心再婚影響女兒，單親爸「娶」性愛娃娃解寂寞。

有人離婚後會再相信愛情，有人則會怕了。泰國一名失婚男子數年前與太太離異後不敢再婚，把愛轉投在性愛娃娃身上。他認為與公仔為伴好處多多，除了照顧成本低，也不會吵架，而且最重要他不用擔心兩名女兒會與「後母」有相處問題。

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綜合泰國媒體報導，該名男子化名金先生，今年54歲。他接受訪問稱與太太2011年離婚後，便不想再與別人有任何情感上的瓜葛。本想孤身一人到老，但怎料2019年在日本遇到了一個性感的性愛娃娃，便對它一見鍾情。

金先生透露，這個娃娃是二手的，花了3萬泰銖(約港幣6,900)購入。性愛娃娃身高約160厘米，重約70公斤，取名為「Plang妹妹」。

金先生對「新老婆」十分愛惜，從他上載到個人專頁平台的影片中可見，他會唱歌彈吉他給性愛娃娃聽，他也會為它換上不同的假髮和服飾。此外，他會一年為它用保護油擦乾淨身體2次，以作保養。

金先生直言買了這個娃娃是物超所值。除了不用買食物餵養外，它也能解決金先生的性需要，比他出去尋歡召妓更好，「每次（召妓）要花1000～2000泰銖(約200-500港幣)，10次我得付多少錢？」他更認為與性愛娃娃為伴可以幫助解決社會問題，例如傳染病﹑性侵案。

此外，金先生曾擔心如果再婚會為兩名女兒帶來影響，但現在「娶了」性愛娃娃便沒有這煩惱。而且，她們更非常接受爸爸這個行為，

最重要的是，女兒對我的這種行為表示贊同和理解，她們覺得怎麼樣都好過去找一個新的女人。

金先生表明雖想再買多一個娃娃但不成功，但有「Plang妹妹」仍感到滿足，

我們睡在一起，相互發洩著寂寞，這比到別的地方購買性服務好多。從今往後，我將永遠和這個橡膠娃娃生活在一起。

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責任編輯︰王明芳