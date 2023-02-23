【大馬女神】林明禎狂扭22吋蛇腰　靠5招秘訣維持「娜美」身段【多圖】

▲ 林明禎靠5招貼地秘訣維持「娜美」身段。

馬來西亞女神林明禎擁有34E驕人上圍及22吋螞蟻腰，超級S字型美好身材不符常理，被網民封為「真人版娜美」，俘虜一眾男士芳心。

近年女神人氣高企，不但殺入香港影壇，其有份參演的電影《飯戲攻心》大收7,000萬票房；而廣告方面更接到手軟，多個廣告及代言均見她的蹤影，一年接足30個廣告，成為吸金力強的「廣告女王」。

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接拍新廣告

林明禎近日又接拍新廣告，並在社交平台分享拍攝花絮。

片中見她穿上吊帶小背心及熱褲，大騷22吋纖瘦螞蟻腰兼修長美腿，多次在鏡頭前搔首弄姿，扭腰擺動，自信展示零贅肉身段，十分養眼！

她更轉移到銅鑼灣鬧市的天台取景，短片上載不足一天已吸納超過8.8萬人讚好，粉絲性別男女通殺。

林明禎小背心廣告逐格睇：

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靠5招秘訣「瘦身不瘦胸」

「真人版娜美」絕非浪得虛名，能夠煉成林明禎不符常理的「娜美身段」，其實一點也不難。她曾大方分享減肥心得，靠著5招貼地秘訣維持45kg體重，而且更是瘦身不瘦胸！究竟「大馬女神」的keep fit秘訣是甚麼？

1. 每周運動3至4天

林明禎的超S身形主要靠做運動塑造出來，她建議剛開始運動的人，每周用3至4天做運動就可以。以一星期4天運動的話，每天一個小時的運動量便足夠，例如可以跑步15分鐘後，再做其他核心運動，之後再跑5分鐘。

2. 充足睡眠

她強調睡眠充足非常重要，是keep fit清單中穩佔第一位。充足睡眠有效調整機能和促進新陳代謝，有助燃燒體內脂肪。加上如果身體太累做運動，效果反而不好。

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3. 原型食物

林明禎從不餓壞自己肚子，一天3餐必定吃足。她平日盡可能都會吃自己煮的，或原型食物，對身體較為健康。

同時，她習慣把食材當調味料，不放鹽、醬油，比如用小蕃茄代替糖；用水果、食材去代替想要的味道。所以她甚少吃甜點、油炸食物，如要吃她推介堅果零食作代替。

4. 6時前吃晚飯

她盡量將晚飯時候放於晚上6時前，讓胃部有足夠時間消化食物。而且晚餐會進食含不同豐富營養的食物，如蔬菜、豆類和水果為主。

▲ （Instagram圖片）

5. 按摩胸部避免下垂

很多女士減磅同時會減去胸部，林明禎能夠維持34E豐富上圍不跌cup。

原來每次做完運動後，在洗澡時會按摩胸部，讓胸部附近促進血液循環，保持完美胸部型態。她指，把胸部向上推來按摩，可避免胸部下垂。

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月租4萬遷新居

近一年前林明禎將重心基地從台灣轉移到香港，早前遷到位於西營盤、實用面積428方呎的新居，與男團MIRROR「人氣王」成員姜濤做鄰居。

有地產代理爆料指她只是租客，每月租金近4萬元。她更公開屋內的環境照，招攬家俱贊助。可見擁有落地玻璃和巨型空中花園，露台面積大到放置燒烤爐與親友BBQ也綽綽有餘。

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