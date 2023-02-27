【母乳餵哺】初生BB首周黃疸體重減輕屬正常　新手媽媽毋需擔心奶量不足

▲ 醫生提醒餵哺母乳的媽媽，初生BB首周黃疸體重減輕屬正常，勿過分擔心。

母親分娩後，如果選擇餵哺母乳，會十分關注自己的產奶量是否足夠。除了分娩後第一天未上奶，如果初生嬰兒出現黃疸或體重減輕，都難免令母親懷疑是否因產奶量不足所致，其實這些都可以是正常現象。

第三四天嬰兒出現黃疸

若果出生後，第一天有黃疸，屬於病理性，醫生會立即處理。若果在三四天才開始有黃疸的則屬於生理性，非常普遍。無論用全嬰兒奶粉的或用全母乳的嬰兒都會出現。研究發現，早開奶，頻繁餵哺母乳的嬰兒，出現生理性黃疸的機會較低。理由是初乳有助刺激腸道蠕動，把含有膽紅素的胎糞排出。

研究顯示嬰兒出生後第六天出現黃疸的機會與第一天餵母乳次數成反比︰

第一天餵哺母乳次數 第六天出現黃疸的機會 9-10次 0％ 7-8次 12％ 5-6次 15％ 3-4次 24.5％ 1-2次 28％

可見如果第一天餵哺母乳次數越少，第六天出現黃疸的機會越高，所以有「飢餓性黃疸」一詞去形容一些少用母乳餵哺嬰兒所出現的黃疸。

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那麼會否因為母親對母乳餵哺缺乏認識，或未能從嬰兒反應、大小二便和體重去判斷是否飽足而引致黃疸呢？這一點的確需要注意。受過母乳餵哺培訓的醫護人員和專業顧問能幫助母親防止此類事情發生，如果問題出現，她們會教導母親糾正哺乳方法，和考慮是否需要在短期內補充一些嬰兒配方奶。

首星期內嬰兒體重減輕

足月嬰兒在離開母體前已儲備足夠水份和糖份，讓母親有足夠時間上奶，這個上天設計非常奇妙。嬰兒在首星期內體重減輕完全是合理並且是意料中事。即使完全用人工餵哺（嬰兒配方奶）的都會有這現象。只是用瓶吃奶量容易超過身體所需，所以減輕程度會較低。

▲ 香港中文大學醫院兒科專科醫生梁淑芳醫生。（圖片︰受訪者提供）

研究顯示，純母乳餵哺的足月嬰兒中，體重比剛出生時的體重輕5-7％非常普遍。偶然也有輕10%的，特別是剖腹產的嬰兒。譬如，在出生後48小時，就有5％的順產嬰兒和10％的剖腹產嬰兒減輕超過10％的體重。

由此可知，嬰兒體重減輕不一定是由於母乳不足，而是讓每一位母親在這段時間好好掌握餵哺母乳的技巧和得到適時的協助。

乳房疼痛要處理

另外，哺乳期遇到乳房疼痛，會影響母親繼續哺乳的信心。正確的餵哺姿勢和含乳非常重要，很多時候，就是差那麽一點點，糾正後便會立刻得到紓緩。但如果乳房出現紅腫熱痛，有機會是乳管堵塞，如不及時處理，有機會演變成發炎，甚至細菌感染和膿腫。

另外亦有一些情況是乳房沒有紅腫，只有白點，卻反覆刺痛，有可能是乳管堵塞、乳頭損傷，甚至真菌感染。如果乳房出現任何異樣，應向醫護人員或專業顧問尋求協助，及早檢查和治療，減少哺乳媽媽的煎熬。預防乳腺炎的飲食則包含豐富的全穀、蔬菜與豆類食物，提供纖維促進體內益生菌生長。

倘若媽媽明白乳房組織結構和泌乳生理機制，成功哺乳的機會就可以大大提高。

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撰文︰香港中文大學醫院兒科專科醫生 梁淑芳醫生