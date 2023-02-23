《亞洲電影巡迴放映》選映8部佳作　名導是枝裕和+韓星任時完來港交流

▲ 「亞洲電影巡迴放映—第十六屆亞洲電影大獎 — 入圍電影精選」

由亞洲電影大獎學院主辦，MOViE MOViE協辦的「亞洲電影巡迴放映—第十六屆亞洲電影大獎 — 入圍電影精選」，將於2023年3月10日至12日共三家指定戲院（太古城中心 MOViE MOViE Cityplaza、金鐘MOViE MOViE Pacific Place 及圓方 PREMIERE ELEMENTS）上映八部入圍第十六屆亞洲電影大獎的優秀作品。

國際級導演拉夫迪亞茲、濱口竜介、是枝裕和、達赫讓奧米巴夫將訪港出席放映並與觀眾會面交流！此外，《緊急迫降》韓國人氣偶像任時完、《娜娜的逝水年華》印尼影后哈琵薩爾馬 (Happy SALMA) 與入圍柏林影展新銳女導演卡米拉安迪妮 (Kamila ANDINI) 亦將出席放映活動。

▲ 任時完

是次放映包括入圍第十六屆亞洲電影大獎最佳電影的五部作品 ︰ 《分手的決心》、《Drive My Car》、首度由哈薩克製作入圍競逐亞洲電影大獎最佳電影的《古來詩人皆寂寞》(Poet)、印度史詩式電影《聖河之子：朱羅王朝戰紀 1》(Ponniyin Selvan: Part 1) 和描繪菲律賓社會現況的《湧浪之後》(When the Waves Are Gone)。

▲ 是枝裕和

其他電影場次還包括，獲提名最佳導演的《孩子轉運站》、入圍五項提名的《娜娜的逝水年華》及入圍最佳男女配角的《緊急迫降》。

