【杜拜旅遊】耗資1.3億美元建未來博物館　直擊3萬呎展區門票319港元

▲ 於2月22日正式開幕的Museum of the Future（杜拜未來博物館）

籌備超過7年、耗資1.3億美元興建、佔地3萬平方公尺、於2022年2月22日正式開幕的Museum of the Future（杜拜未來博物館），早已被美國《國家地理》雜誌評為全球最美的14個博物館之一。除了最美，筆者參觀後更感受到阿聯酋說好未來故事的心意。

由南非出生的建築師Shaun Killa設計的未來博物館，由幾何圖形堆砌而成，是一座77米高的無樑柱環狀設計建築物，是現時杜拜最炙手可熱的新地標。

博物館由1,024塊不銹鋼和玻璃板組成，據知設計靈感源自「風水」，並包含3大元素：環狀寓意天與地的相互協調，種植了100種植物的綠草山丘就是我們身處的地球，而中空部份可解讀為「未知的未來」。

由2071年回看現在

由杜拜未來基金會（Dubai Future Foundation）籌備的未來博物館，是一次過把全球在能源、航天及環境生態各方面的創科技術共冶一爐。

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博物館共有7層樓，其中5層作主要展區，帶出博物館的3大主題：Journey to the Future、Tomorrow Today及Future Heroes。參觀過程大約需要2至3個小時，透過介紹世界各地的先進技術、互動遊戲等裝置，好讓參觀者明白珍惜地球資源、啟發創新思維的重要性。

以Journey to the future作起點，讓參觀者「飛越」到第一個展區——2071年（阿聯酋成立100年）。距離地球約600公里的O.S.S. Hope太空站基地，以嶄新角度回望我們身處的地球，展開一趟未來與現在的沉浸式體驗。

在OSS Hope太空站的3D立體圖像投射裝置，參觀者如像Iron Man般認識全球最新科技資訊；又或走進一個猶如新物種測試的生態系統模擬器的「Heal 研究所」，當中收藏了約2,400種動植物數碼標本，可從中了解地球的生態環境多一點。

可持續發展的對象

Future Heroes的對象，是我們的下一代，但館方不以大量信息去灌輸，反而用別開生面的遊戲，帶出人與人之間合作和互信才是建構美好將來的關鍵，如像Al Waha（綠洲）是提倡心身靈健康的重要性展區。

大會選用令人舒服的色調配合中東的建築風格，導賞員更會要求放下手機，要參觀者無束地透過多元化的互動遊戲，來一個放鬆心靈體驗。

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此外博物館中有兩個大廳，會定期舉行不同形式的論壇和研討會，為全球提供一個未來著想的交流平台。

值得一提，未來博物館更是可持續性發展的表表者，參觀完畢後，會發現整座建築在白天時，所有照明都是透過由玻璃進入的自然光。

館內設置一座可提供4,000兆瓦的太陽能發電站，是中東第一個獲得美國綠建築協會（USGBC）LEED最高等級「白金級」認證的建築物呢！

Museum of the Future 杜拜未來博物館

時間：10am-730pm（逢星期三休館）

地址：67CP+H4Q, Sheikh Zayed Rd, Trade Centre , Trade Centre 2, Dubai

查詢：+9718002071／museumofthefuture.ae

門票︰149阿聯酋迪拉姆（約$319港元）、4歲以下（免費）

旅遊 Info

簽證：持香港特區護照可免簽證逗留阿聯酋30日／BNO則需要VISA簽證

機票：可乘坐阿聯酋航空前往杜拜，票價連稅由9,996港元起

匯率：每1阿聯酋迪拉姆約兌2.1港元

鳴謝：杜拜旅遊局

記者：黃鑑江