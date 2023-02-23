【財政預算案】狄志遠抨削1%社福開支稱不投支持票　陳茂波指官員不受脅迫

▲ 陳茂波出席立法會財務委員會會議。(梁偉榮攝)

政府昨(23日)公布財政預算案。社福界立法會議員狄志遠質疑，新一份財政預算案中對扶貧隻字不提，又不滿政府過去削減社福界1%的開支，如果政府不收回做法或提出解決方案，他不會在今份預算案投支持票。

陳茂波說，作為官員他不會受脅迫，不能以投票支持或反對，迫他做一樣不合適的事。他重申削減1%開支是迫不得已，所有政策局都一樣，而勞工及福利局已盡量用內部資源解決問題。

陳茂波指出，政府在社福界的開支達1290億元，屬於開支最大的範疇，而政府是否關心弱勢，並非片面看預算案中有無一、兩項扶貧措施，加上預算案篇幅有限，施政報告提出的措施，預算案已全力配合，當中提及的安老、照顧者支援，都已盡力提供協助。會力所能及下盡可能照顧弱勢社群，強調有關決心堅定不移。

狄志遠向TOPick表示，如政府一直削減社福開支，難以說服支持財政預算案。他表示，作為立法會議員代表民意，例如去年的財政預算案，亦投下棄權票。認為陳茂波指是以投票作脅迫，是過分演繹。

狄志遠表示，司長稱需要共渡時艱，不過政府一直開設高級職員的職位，認為是雙重標準。狄志遠表示，疫情間安老院及老人院的防疫工作增加，於減少資源下難以增加人手。他指，政府除了於疫情後需推動經濟的復甦，亦應以人為本推動社會的復甦，例如疫下不少人的精神受困擾，有關的問題均需要解決。

對於當局將長者社區照顧服務券恆常化。狄志遠指，本港有數十萬的照顧者，計劃將照顧卷增至1萬2千人，仍有很大落差。他亦表示，擔心政府向馬會徵收足球博彩稅後，會對慈善機構的支援構成影響，其中照顧者社區中心就屬非恒常開支，另外亦憂馬會的試驗計劃會受到影響。

記者：陳展棋



