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【共融校園】中大研究指自閉症大專生易被負面定型　建議設跨校支援平台

社會 19:16 2023/02/23

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熱門 超市大搜查 Hello Hong Kong 新四十二章 30＋減肥 毒舌大狀 兒童疫苗 李啟言

（中大提供圖片）

中大學者獲平機會資助，與本地康復服務非牟利機構香港耀能協會合作，研究自閉症大專生的學習需要。

研究由中大教育心理學系林宇軒負責，團隊問了30名來自本港不同院校的自閉症大專生，以及他們的親友。 研究指出，自閉症大專生面對突發情況後更難適應，由於難以理解大專生之間的隱晦和複雜的社交潛規則，與同輩相處上亦感到困難。同時，需要大量社交互動的場景，如迎新活動，亦容易牽動他們的負面情緒。

另外，研究指出自閉症大專生經常被負面定型，令自閉症大專生面對不友善對待，令他們不敢承認病情，要「扮成正常人」。

研究團隊建議，學界亦建立一個系統性的跨院校支援框架，清楚描述大專院校不同持分者的角色和責任，提高服務的透明度和協調度，使自閉症大專生能更容易獲得適切的支援，並使院校間的溝通更順暢。另外，亦應為大專教職員提供更多有關特殊學習需要的培訓。

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責任編輯：陳梓蔚

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