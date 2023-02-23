財政預算案「減甜」加稅    議員收貨嗎？

▲ 今年財政預算案紓困措施「縮水」 （陳靜儀攝）

面對千四億財赤，今年財政預算案紓困措施「縮水」之餘，港府亦向煙民、馬會「開刀」開源，另再推不少刺激復甦、投資未來的措施，各界反應不一。立法會議員又如何評價？

林健鋒︰高才通「漏招」 投資移民要把好關

行會成員、經民聯議員林健鋒表示，樂見政府推出資本投資入境計劃，採取積極措施引進企業、滙聚人才，但最近高才通計劃有「漏招」，呼籲政府一定要做好把關工作，不要急就章、湊人數，要確保滙聚的企業和人才，能配合社會長遠發展需要。

簡慧敏︰預算案「苦中帶甜、解酸不減辣」

選委界議員簡慧敏形容預算案「苦中帶甜、解酸不減辣」。為吸引外地企業遷冊香港，港府擬引入公司遷冊機制，本身是律師的簡慧敏稱，自己做過遷冊、企業重組的工作，深知不易，而政府下決心修改法律便利遷冊工作，自己在立法會一定支持相關工作。另外，對於今年錄得自1997年回歸以來第二高的財政赤字，簡慧敏說，同意司長「節流是必須，開源更重要」的說法。

簡慧敏又說，過去幾年市民過得不易，期待早日能脫下口罩重現笑臉。

▲ G19議員見記者。（陳國峰攝）

李梓敬提醒消費券不應恆常化

未有建議派消費券的新民黨，其成員李梓敬昨日就歡迎政府派發$5000消費券，認為有關措施可以刺激本港經濟，加快社會復常步伐。不過，他提醒政府，不應將派消費券恆常化，以免對政府財政造成壓力。

另外，李梓敬對未就關愛隊提升資源感到失望，認為政府對關愛隊投放的資源不足，將影響關愛隊推展地區服務的質素，未能達到市民對關愛隊的期望。

譚岳衡冀政府走出「派錢」框架

選委界議員譚岳衡希望，盡快推出「資本投資者入境計劃」，建議政府在具體政策中就投資類別作出規定，比如綠色產業、創科產業、科技金融等，同時要對申請人背景進行一定的考核調查，對資產投資的方向有一定監管。

希望政府將「減糖」減出來的資源，用於更加精準的扶貧和香港的長遠持續發展，改變過往「大水漫灌」式的「派錢」、「津貼主義」，走出「派錢」框架，通過精準扶貧提升社會的造血機能，探索新的發展路徑。

江玉歡︰中產壓力有增無減如「有飯無餸」

選委界議員江玉歡認為，今次預算案中對於中產的支援仍有欠缺。她指出，過去幾年，中產面對的壓力和困難有增無減，中產向下流、中產貧窮的問題愈加嚴重，指當局常講要「睇餸食饭」，而中產現時可謂「有飯無餸」，僅「空有一層樓」。

預算案中提出就住宅物業引入累進差餉制度，以體現「能者自負」原則。江玉歡表示不認同，認為該制度容易對住宅物業業主，造成不公。

張宇人︰期望政府認真考慮輸入人手的安排。

飲食界議員張宇人歡迎「開心香港」（Happy Hong Kong）活動，期望市民開心消遣，愉快遊樂，並帶旺消費。其中在全港多區舉辦「美食市集」，他呼籲政府優先讓區內的有牌食肆參與，形容飲食業在過去幾年捱得辛苦，希望有更多不同途徑增加生意。

他又說，做生意要有足夠人手，才能夠提供優質服務，但近日不少人反映飲食業的服務水平下跌，另一方面政府又加強推廣旅客來港，如飲食業的出品和服務未能符合「美食天堂」的水準，長遠不利行業發展，也影響香港的吸引力，希望政府認真考慮輸入人手的安排。

陳沛良促適時研究制定稅改藍圖

選委界議員陳沛良關注香港未來幾年的財政儲備水平，指連同2023／24年度政府債券發行額約650億元，年度赤字預計為544億元，財政儲備亦將下降至7629億元。他續指，外圍經濟持續下行將會繼續影響政府收入，長遠而言，政府仍有必要綜合考慮一攬子因素，檢視現行各項稅收，適時研究制定稅改藍圖，加強公眾諮詢後適當開源。

邵家輝反對調高煙草稅 憂私煙活動猖獗

批發及零售界議員邵家輝，對再發放5000電子消費券表示歡迎。他稱香港自一月初起才恢復通關，預計訪港旅客數目至下半年才恢復正常，故兩期消費券於今年上半年發放，對經濟和中小企有幫助。

至於調高煙草稅，邵家輝則表示反對。他同意吸煙影響健康，但海關去年搜出私煙數量創新高，反映私煙活動猖獗，再加煙草稅只會進一步助長私煙。建議政府增加教育宣傳，勸喻市民減少吸煙是更好做法。

▲ 自由黨回應財政預算案。（陳國峰攝）

易志明︰未對跨境客運提供復業基金感遺憾

航運交通界議員易志明，對政府沒接受向跨境客運提供「復業基金」的建議表示遺憾。至於港府的新計劃，即向合資格客運營辦商和持牌旅行代理商，提供百分百貸款擔保，易志明期望，銀行對申請的審批採取寬鬆態度；貸款息率希望能夠訂在最低的水平；還款期最長不少於十年。

至於航空業，他認為，香港需要一段長時間才可重建國際航空樞紐的地位，指加快解決人力資源不足的問題是當務之急，歡迎政府與機管局正就航空業人手短缺的問題尋求解決方案。

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