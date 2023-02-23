《人肉搜尋2》演員隔空對戲　社交平台分享製作過程

▲ 《人肉搜尋2》

《人肉搜尋》(Searching)幕後主腦再創新猷，《人肉搜尋2》以全新演員陣容配合上一集的團隊，帶領大家進入嶄新的解謎體驗，搜索範圍更擴展至國際視野，展開跨國尋親之旅。



演員上速成班學自拍

電影的主要場面全是手機屏幕畫面、閉路電視片段或爆紅網絡短片等，執行監製祖安利卻斯Jo Henriquez表示今集的拍攝手法完全是反傳統，因為不少場面演員都要自己拿著「攝影機」拍攝，對觀眾而言是一個視覺的新感受，但對演員來說拍攝難度大大提升。

從被拍到自己也要「揸機」自拍，演員們都像上了「拍攝速成班」一樣。

▲ 《人肉搜尋2》

創作大滿足

戲中演「哈維」的喬昆迪艾曼達坦言，從未拍過一部電影要自己常對著鏡頭演戲：「老實說，『自己拍自己』實在有點奇怪，同場的對手又不『在場』。我跟絲多蕾特的戲份，她真的在洛杉磯隔空跟我對戲！但大部份時間，是其中一位導演讀她的對白而我只有自己一個人演。這次實在是個難忘經驗。」



上集負責剪接的韋梅克（Will Merrick）和尼克莊遜（Nick Johnson）聯合當上編導，今次剪接的工作則交給雅里莉莎高斯基（Arielle Zakowski）和奧斯汀基寧（Austin Keeling），兩人均覺得能為這套電影做剪接，是入行以來在創作上的最大滿足、在技巧上的最大挑戰的工作。

分享製作過程

而AdobeVideo早前都在官方社交平台分享了《人肉搜尋2》主要電腦屏幕場面的製作過程(https://fb.watch/iQKTHD-FCK/)，可見到剪接師要加上多個層次才能打造到像真的電腦畫面。

雅里莉莎高斯基充滿信心表示，能呈現觀眾從未看過的畫面效果：「後製團隊花了一整年時間去處理這些畫面，就算觀眾看十次以上，只會找到更多應有的線索而不是我們想要隱瞞的破綻。」

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