梁詠琪演唱會後重新出發　Gigi：工作與生活取平衡

▲ 梁詠琪出席煤氣公司銅鑼灣旗艦店開幕禮。

煤氣公司於銅鑼灣開設品牌160周年銅鑼灣旗艦店在今日（2月23日）舉行開幕禮，在法國Disciples Escoffier專業文憑畢業的梁詠琪（Gigi）到場支持，除與名廚Stanley Wong合作即場製甜品畫外，更從旁協助課程導師Chef Maxime示範製作巨型甜點。



員Gigi對當中餐廳表示欣賞：「廚藝總監Stanley把他入行25年多來在德國、瑞士、美國等高級酒店當廚的經驗，在他擅長的歐陸多國菜呈現出來，而當中Chef’s Table更會由Stanley在客人面前即席創作獨一無二的甜品畫，把烹飪和藝術融為一體，為一趟無與倫比的味蕾體驗增添視覺享受。」

▲ CulinArt 1862餐廳的廚藝總監Stanley Wong（左）與梁詠琪。

事業家庭取平衡

剛完成演唱會的Gigi透露，將重新出發：「我希望在音樂、電影和電視劇中取得平衡，特別是上年第一次拍電視劇便得到大家的肯定，為我打下強心針，希望會有更多不同的機會。同時我亦希望工作與生活同樣取得平衡，有足夠的時間予家人和興趣，繼續製作甜品和陶瓷。」



隨後，CulinArt 1862餐廳的廚藝總監Stanley Wong即席上台示範製作Chef’s Table Menu中的甜品畫，並由Gigi從旁協助，現場嘉賓無不為此精彩的表演而喝采。

▲ 「法國Disciples Escoffier專業文憑」導師Chef Maxime（右）與梁詠琪。

巨型甜點裝飾

另外，曾任職於多間五星級酒店及曾於糕餅公開賽中奪冠的 「法國Disciples Escoffier專業文憑」導師Chef Maxime亦有到場。

他更與得意門生Gigi一同示範製作以中環都爹利街煤氣燈為靈感的巨型甜點裝飾，名廚細膩精準的工藝令大家看得目不轉睛。

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