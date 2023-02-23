【自資院校】伍倫貢學院望提高內地生上限至3、4成　蔡耀權稱應擁抱ChatGPT

▲ 自資院校香港伍倫貢學院昨宣布，9月將增辦2個分別涉及智慧城市及航運服務的學士課程。署理校長蔡耀權（左一）。（陳國峰攝）

自資院校香港伍倫貢學院昨宣布，9月將增辦2個分別涉及智慧城市及航運服務的學士課程，署理校長蔡耀權表示，課程較教資會同類課程更著重實踐，大圍新校舍亦有望6月峻工，設有海事模擬實驗室等教學設施；惟他指出，目前學齡人口下降，令自資生源流失，預視將來營辦副學士課程會「好危險」，倡教育局提高自資內地生上限至4成。

為響應政府建構「智慧城市」目標，以及應付航運業界需求，伍倫貢學院將於9月開辦「智慧城市科技與城市信息學」及「航運服務及營運管理」學士課程，兩個課程首年學費均為6.9萬元，免入息審查資助計劃合資格學生則須繳付35,260元學費。

蔡耀權表示，該校大圍新校舍料於6月底完工，設有海事模擬、航機駕駛、人工智能實驗室等設施；校方亦計劃開放新校舍圖書館，予社區人士使用。

蔡耀權昨未有提供院校最新學生人數，僅稱去年報名人數與往年相若；翻查教育局去年10月初數據，該校本學年實際取錄554人，按年減13%。蔡提到，中六生人數下降，令入讀8間資助大學的標準下調，原本計劃入讀自資的學生流向8大，並透露其校有逾1成副學士學生退學。隨著今年出生人數跌至只有逾3萬，蔡預測18年後的副學士課程會「好危險」。

蔡直言，現時受收生限制已「收盡1成限額」內地生，盼教育局提高上限至3、4成，稱有信心「實收到」，舉例指澳門出生率低，中學生少，故內地生比例維持佔本科生逾3成。

就港大禁止學生使用ChatGPT交功課，蔡指人工智能在港有龐大市場，「自資院校應該擁抱呢啲產品，用工具訓練學生」，並指澳洲有大學容許學生使用相關科技。

教育局回覆表示，會繼續與國家教育部探討，本港自資院校招收內地生安排的可行優化措施，包括為具備良好營辦紀錄，並有能力用盡現行限額的自資院校適當調整限額水平。

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記者：梁凱婷