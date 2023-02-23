【公路炸彈】考車撞壆企圖$500賄賂考官被判監半年　裁判官：被告打擊香港核心利益及價值

▲ （資料圖片）

廉政公署早前落案起訴一名男子，在商用車輛中型貨車駕駛考試中犯錯後，以500元行賄運輸署考牌官圖獲考試及格。被告今日（23日）在西九龍裁判法院承認控罪，被判入獄6個月。

被告巴宇恒，26歲，承認一項向公職人員提供利益罪名，違反《防止賄賂條例》。

案情指，被告於去年11月底到運輸署荃灣駕駛考試中心參加商用車輛中型貨車駕駛考試，由一名運輸署二級考牌主任主考。

被告在駕駛考試中犯下嚴重錯誤，車輛撞上路邊，獲即時告知考試不及格。被告其後向該考牌主任提供一封500元現金利是，圖獲對方給予及格成績。

該考牌主任在駕駛考試結束後向運輸署報告事件。廉署接獲貪污投訴，其後當場拘捕被告。

裁判官曾慶東判刑時斥責被告膽大包天，目無法紀，又指被告能隨手拿出利是行賄考牌官，明顯是有備而來，並非只是一時情急而犯法。

裁判官又稱，被告所犯的貪污罪行性質嚴重，打擊香港的核心利益及價值，玷污本港的廉潔社會風氣，法庭必須判處被告阻嚇性刑罰，以向公眾傳遞正確信息。

裁判官以監禁9個月為量刑起點，考慮到被告認罪，故將刑期扣減3個月。廉署提醒市民，貪污屬嚴重罪行，市民切勿行賄公務員以換取協助或優待。

HKETAPP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

hketApp已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

責任編輯：陳梓蔚