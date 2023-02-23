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【扮鮮肉】將軍澳肉檔疑冷藏肉扮新鮮肉出售　食環署正取消其牌照

社會 21:51 2023/02/23

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熱門 超市大搜查 Hello Hong Kong 新四十二章 30＋減肥 毒舌大狀 兒童疫苗 李啟言

食環署人員在行動中檢獲的部分肉類。（政府新聞處圖片）

食環署公布，今日（23日）於西貢區向一間懷疑以冷藏肉充當新鮮肉出售的持牌新鮮糧食店採取行動。

行動中，食環署人員在將軍澳唐明街一間持牌新鮮糧食店檢獲約300公斤懷疑冷藏肉，已即時封存作進一步調查，並抽取樣本作防腐劑檢測，如有足夠證據將提出檢控。該店鋪持牌人涉嫌把冷藏肉作新鮮肉陳列及出售，違反持牌條件，食環署正展開程序取消其新鮮糧食店的牌照。

食環署人員亦就該食物業處所地磚破損，向該持牌新鮮糧食店負責人提出一宗檢控，並就未能提供送貨單供查核而違反相關持牌條件發出口頭警告。

食環署發言人表示，以冰鮮或冷藏肉充當新鮮肉出售，除了違反持牌條件，更會引發食物安全問題，而這種牟取暴利的經營方式亦會對其他遵從規定的店鋪造成不公。

發言人補充，任何人士未有批簽而售賣冰鮮或冷藏肉均屬違法，一經定罪，最高可判罰款5萬元及監禁6個月。

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責任編輯：陳梓蔚

 

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