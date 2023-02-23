姚明帶國家隊來港打世界盃外圍賽　鄭雁雄、陳國基捧場打氣「度身高」

▲ 中國男子籃球隊出戰籃球世界盃亞太區外圍賽，鄭雁雄(右3)、政務司司長陳國基(右1)、文體旅局局長楊潤雄(左2)等現身支持。

由中國籃球傳奇、NBA名宿姚明作領隊，領軍的中國男子籃球隊，今日在港迎戰哈薩克，吸引一眾球迷到場觀看，連中聯辦主任鄭雁雄也成「座上客」，到場觀戰，力撑國家隊。

中國男子籃球隊出戰籃球世界盃亞太區外圍賽，今日在荃灣體育館，主場迎戰哈薩克，鄭雁雄、政務司司長陳國基、文體旅局局長楊潤雄、民建聯立法會議員鄭泳舜等也現身支持。一向熱愛運動的鄭泳舜，見到偶像姚明，似乎相當興奮，又開直播，又找姚明「打卡」合照。

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國家隊亦不負眾望，12分力克哈薩克，賽後，鄭雁雄來到休息室探望隊員，祝賀球隊取得勝利，稱讚隊員賽出了水平、打出了氣勢。他表示，中國男籃是香港第五波疫情全面復常後迎來的第一支國家隊，本次比賽也是全面復常後香港承辦的第一場世界大賽，中聯辦將全力支持特區政府積極打造國際體育盛事之都。

原來，陳國基自中學起已經很喜歡打籃球，在課餘時間經常相約朋友「打街波」，受傷可以說是「家常便飯」，後來到了入境處工作，亦不時與其他紀律部隊或部門同事打波，雖然他的「波齡」豐富，但也是第一次在現場觀看國際級的籃球賽事。他笑言，自己也趁機與姚明近距離接觸一下，「雖然姚明的身高家傳戶曉，但今晚第一次見到真人，我倆身高之懸殊仍然令我感到非常震撼！」

今次是國家隊首次用香港的場館作主場，陳國基話，香港正踏上復常之路，政府一定盡量爭取多一些大型比賽在香港舉辦，讓香港市民的生活更加多姿多彩。鄭泳舜就話，希望香港日後可以舉辦國際籃球賽賽事或作為更多國際賽的分站，讓香港球迷同市民入場觀賽，享受比賽的熾熱氣氛。

下場是星期日，會繼續在荃灣體育館迎戰伊朗，不知屆時又會吸引到誰來捧場呢？

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