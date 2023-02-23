【家族辦公室】陳啟宗︰港擁獨特優勢　擔當亞洲慈善樞紐角色

▲ 陳啟宗稱，港擁獨特優勢 擔當亞洲慈善樞紐角色。 （受訪者供圖）

「香港明天更好基金」連同「亞洲公益事業研究中心」今日發布《香港︰亞洲的慈善樞紐》研究報告，就如何吸引更多超高淨值人士及家族辦公室參與香港的慈善發展，推動香港成為亞洲慈善樞紐提出行動建議。

據亞洲公益事業研究中心的調查顯示，85%的超高淨值個人及家族辦公室，已參與慈善公益事業，其中97%有意了解更多關於社會投資及慈善捐贈相關的信息。另有逾60%受訪者表示，參與慈善事業能夠加強家庭關係，提高個人使命感。

香港明天更好基金執行委員會主席陳啟宗先生表示，研究結果顯示，香港擁有獨特優勢，可以擔當亞洲慈善樞紐的角色。特區政府也推出多項措施，吸引私人財富擁有者和企業參與慈善事業，包括成立諮詢工作小組等，以及將慈善事業納入亞洲金融論壇的討論議題。

研究報告分析了香港慈善事業生態帶來的優勢和潛力，包括捐贈者、決策者、私人財富擁有者和學術界可擔當的角色。此外，報告建議特區政府在制定法規和提供稅收優惠方面發揮更積極的作用，以吸引慈善基金在香港成立並促進更多的慈善合作項目。透過社會各方力量的充分支持與合作，香港作為亞洲慈善樞紐的卓越地位將得到進一步提升。

財經事務及庫務局局長許正宇歡迎有關研究報告及建議。他表示，近年來，政府一直加強跨部門合作，為另類資產提供全方位的投資選擇和融資方案，以優化香港的慈善事業生態圈。港府將繼續與各持份者緊密合作，發揮優勢，共同提升香港作為亞洲的慈善樞紐。

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責任編輯：趙居逸