【好人好事】80名市民獲頒好市民獎　15歲女中學生勇敢喝止色狼

▲ 獲頒好市民獎的保安員劉志強（ 左）、救生衣鄭建霖（中）及警務處公共關係部警司譚蘊兒（ 右） 。（陳國峰攝）

好市民獎頒獎禮2022將於周日（26日）下午2時半在會議展覽中心舉行，設有現場直播。2022年「好市民獎」有179位市民獲提名，創5年新高，當中80人獲獎，涉及罪案包括盜竊、風化、欺詐等。29歲以下得獎者有15%，年紀最小的得獎者是一名15歲女中學生，她曾拍下及阻止非禮案，成功協助警方破案，犯人最後被判監8個月。

另有7間機構獲頒好機構獎，包括港鐵公司、中國移動香港有限公司、新鴻基地產發展有限公司、順豐速運（香港）有限公司、愉景灣航運服務有限公司、中國工商銀行（亞洲）有限公司及香港銀行同業結算有限公司。

近年投考警察人數減少，有一名19歲的好市民獎得獎者則表示有意投考警察。現為救生員的鄭建霖於前年11月在德福商場與朋友逛街，忽然一名保安員大喊「有人偷野」，正追趕一名疑犯，他二話不說加入追捕。他形容當時情況驚險，他和其他商店職員及保安員，由3樓樓梯追到停車場，每經過一個轉彎位都需戒備，以防範人埋伏及可能使用武器。過程曾有幾次抓不住疑犯，最終在停車場成功攔截疑犯，為店舖尋回8件失竊物品，疑犯亦被罰款2,000元。鄭表示平時很喜歡救人，曾向暈倒伯伯施援，亦曾任私人機構的救護員，加上他有運動習慣，令在緊急關頭有能力挺身而出。又憶述他姐姐曾被偷手機，警方成功破案，從而萌生投考警察念頭，為達到警察學歷要求，他將來或會到海外升學。

現年64歲的保安員劉志強，上年8月在元朗一個公眾停車場工作期間，正打算提醒車主駛離時，發現車內有一名約50歲女子昏睡，其後拍車門逾5分鐘，事主仍沒有反應，很不尋常，他心知不妙，於是即時通知保安中心報警。女事主被送往醫院救治，並成功獲救。劉表示作為保安員，只要盡忠職守，就可減少意外發生。如日後有人需要協助，他都會伸出援手。

2022好市民獎其中10宗涉欺詐案。警務處公共關係部警司譚蘊兒表示，去年欺詐案發生數量增逾4成。上年11月，黃女士在銀行工作時，成功阻止一名91歲婆婆將18萬港元轉帳到另一個訛稱為她兒子銀行户口。警方呼籲市民多關注警方宣傳，了解騙徒犯案手法，遇到可疑情況，可撥打防騙易熱綫18222。

好市民獎於1973年設立，今年踏入50周年，故以傳承爲主題，寓意將好市民精神傳揚給下一代。今年專誠邀請汪明荃和甄子丹作為頒獎禮嘉賓。另有中年好聲音、星夢傳奇及《好市民傳承》小劇場的表演節目，串燒過往50年與警察相關主題曲。會場以穿越時空和懷舊爲佈景主題，特別設置時光隧道和過往聯繫警民關係的懷舊士多，讓來賓體驗重回50年前的好市民獎頒獎禮現場（即是慈雲山遊樂場），而汪明荃正是首屆好市民獎頒獎典禮的嘉賓。今年特別製作一連4集尋民記特輯，鄭子誠作聲音導航，尋回以往獲獎市民，展示他們當年見義勇爲的表現。

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記者：楊佩瑩