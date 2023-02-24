【會展復常】貿發局海外展商買家通關後翻倍　料明年會展業全復常

▲ 貿發局副總裁張淑芬表示，海外展商及買家開始隨著全面通關陸纆重臨，對會展業復常有信心。（馮漢柱攝）

本港全面通關，不少大型會展活動將重臨香港，《財政預算案》提到要重點吸引國際大型會展活動來港舉行。粗略估算，今年本港將有近百個展覽及會議活動，政府亦計劃增撥約16億元支援會展業發展。今年主辦至少逾40個會展活動的香港貿易發展局，下月將籌辦疫情後的「重頭戲」國際珠寶展，副總裁張淑芬接受本報專訪時表示，自從通關後，海外展商和買家人數已經翻倍，顯示強勁復甦勢頭，而且結合疫情期間開發的綫上綫下雙軌並行模式，料今年度展覽規模可恢復至疫情前7成，明年下半年更有望回復疫前水平。

部分展覽在疫情期間曾流失至海外例如新加坡，張淑芬坦言香港在稅制及展覽服務仍優勝於鄰近地區，加上接連內地及國際市場，認為本港會展平台不易被取代。

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財政司司長陳茂波前日在預算案表示，增撥2億元予旅發局，為本港爭舉更多國際會議展覽；而去年《施政報告》亦預告今年7月將推出14億元「定期展覽獎勵計劃」，吸引海外展商和買家來港。

今年逾百會展活動 下月珠寶展逾半海外展商重臨

翻查資料，灣仔會展中心及亞博館兩大主要展館，今年有近90個會展項目舉行，連同稍後公布的項目，料多達百個。貿發局副總裁張淑芬接受專訪時指，今年主辦逾30個展覽、9至10個會議，復甦速度打下強心針。

張淑芬指，貿發局去年10月舉辦7個濃縮展覽，涵蓋科技、電子等範疇，當時去年9月底政府率先放寬扺港強制檢疫至「0+3」，有約1,100個展商參展，當中1成來自海外。至今年1月8日本港與內地首階段通關，當時1月舉行玩具展、嬰兒用品展及文具展，亦有逾千個參展商，外地展商增至5成，大部份來自內地。

到本港2月6日同內地全面通關，海外展商增速更明顯。張淑芬指，貿發局下月初2個舉辦的「香港國際珠寶展」及「香港國際鑽石、寶石及珍珠展」，至今吸引34個國家及地區、超過2,500家企業參展，半數來自海外；而3.2萬名登記買家中，2.5萬人來自超過70個國家地區，佔比逾7成；她坦言海外展商及買家在通關後已經「翻咗一番」，「希望今年底（展覽）可以追到7成規模，2024年可以追返疫情前大概水平。」

本港稅制及服務具優勢 會展平台難被取代

張淑芬不諱言曾有少數展覽去年因入境檢疫措施而離港，她舉例另一個主辦機構的珠寶展去年移師新加坡舉行，有展商事後表示始終覺得香港展覽服務質素高，而且沒有消費稅，決定今年重返香港。她又指本港「背靠祖國，聯通世界」，「都唔係隨便一個平台可以即刻就代替到我哋。」

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旅發局早前表示已成功爭取30項國際大型會展活動來港，包括香港珠寶首飾展覽會、亞太區美容展、亞洲國際果蔬展覽會等重返香港。張淑芬說：「其實你都睇到，大家都係想返嚟，只要通關（就得）。」

綫上綫下結合商貿配對優勢

疫情期間實體展覽停頓，貿發局順勢推出「商對易」商貿平台，協助展商及買家網上配對。她指去年3月有珠寶參展商通過綫上平台成功配對一位日本買家，後來發現該日本買家10年來都來港參與展覽，但從未到過該參展商，認為商貿配對十分重要，但實體展仍更重要，「綫上綫下會係我哋貿發局後疫情時代嘅一個新常態。」



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記者：吳雋妍、黃穎津