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【口罩令又延兩週】「戴住口罩，怎會happy 呢！」　議員批盧寵茂延口罩令無理

社會 23:56 2023/02/23

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熱門 超市大搜查 Hello Hong Kong 新四十二章 30＋減肥 毒舌大狀 兒童疫苗 李啟言

立法會議員江玉歡深夜發文，批評醫務衞生局局長盧寵茂並沒有理由延長口罩令。陳靜儀攝

立法會議員江玉歡深夜發文，批評醫務衞生局局長盧寵茂並沒有理由延長口罩令。她指出今天（23日)，遊客來香港在香港旅遊局網頁見到的第一句是：「travellers can visit Hong Kong with no quarantine, no isolation and no vaccination requirements。」即使旅客中了Covid，亦沒有限制不能外出。江玉歡質疑：「這樣還能夠符合 599章下的＂公共衛生緊急事態＂嗎？」

可惜昨天盧局靜悄悄將口罩令延長兩週至三月八日，很是失望。很多市民朋友留言說，甚麼Hello Hong Kong, Happy Hong Kong 也冇用，戴住口罩，怎會happy 呢！衛生當局是否要出來解釋下點解要進一步延長口罩令？

江玉歡指出，若種種環境證據也不能再確立公共衞生緊急事態的存在，盧局並沒有理由延長口罩令。她強調，根據599 I章，盧局長對口罩令的權力祇限於預防、抵禦、阻延指明疾病，反問：

若我們現在已對遊客中門大開，何需預防、抵禦、阻延Covid 呢？確實是自相矛盾！

權力並不能無限延伸。首先要符合法律下賦予權力的有關條文，再者，長期戴口罩三年帶出的種種心理、社交及學習問題及禍害叢生，我們難到可以視若無睹嗎？

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責任編輯 　李志強

口罩 環境衞生 社交平台 醫務衞生局 盧寵茂 立法會

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