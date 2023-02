【口罩令又延兩週】「戴住口罩，怎會happy 呢！」　議員批盧寵茂延口罩令無理

▲ 立法會議員江玉歡深夜發文,批評醫務衞生局局長盧寵茂並沒有理由延長口罩令。陳靜儀攝

立法會議員江玉歡深夜發文,批評醫務衞生局局長盧寵茂並沒有理由延長口罩令。她指出今天(23日),遊客來香港在香港旅遊局網頁見到的第一句是:「travellers can visit Hong Kong with no quarantine, no isolation and no vaccination requirements。」即使旅客中了Covid,亦沒有限制不能外出。江玉歡質疑:「這樣還能夠符合 599章下的"公共衛生緊急事態"嗎?」

可惜昨天盧局靜悄悄將口罩令延長兩週至三月八日,很是失望。很多市民朋友留言說,甚麼Hello Hong Kong, Happy Hong Kong 也冇用,戴住口罩,怎會happy 呢!衛生當局是否要出來解釋下點解要進一步延長口罩令?

江玉歡指出,若種種環境證據也不能再確立公共衞生緊急事態的存在,盧局並沒有理由延長口罩令。她強調,根據599 I章,盧局長對口罩令的權力祇限於預防、抵禦、阻延指明疾病,反問:

若我們現在已對遊客中門大開,何需預防、抵禦、阻延Covid 呢?確實是自相矛盾! 權力並不能無限延伸。首先要符合法律下賦予權力的有關條文,再者,長期戴口罩三年帶出的種種心理、社交及學習問題及禍害叢生,我們難到可以視若無睹嗎?

