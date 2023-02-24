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【會展復常】人手流失機位緊張　港府再推14億元場租獎勵吸會展客

社會 06:00 2023/02/24

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熱門 超市大搜查 Hello Hong Kong 新四十二章 30＋減肥 毒舌大狀 兒童疫苗 李啟言

貿發局預料，待航空運力復常，會有更多海外會展客來港。（資料圖片）

「我都唔係淨係唱好，其實會展業仍然有挑戰。」貿發局副總裁張淑芬坦言，疫下展覽服務如同餐飲、航空業，因過去3年未能舉行實體展，大多都移師網上舉行，故亦流失一批展攤搭建工人，難以即時召回崗位；加上航班運力未恢復，認為要待各方面配套復常才有更多參展客到港，「最緊要有得做，只要有得做嘅時候，其他問題都會慢慢去解決、優化。」

她說，現時會展業規模僅回復至過去的5成，因此現有工人數量亦配合到展覽規模。她續稱，曾有客人向她投訴「啲機票好貴」。她引述機管局預測指，需要18個月至2年才能完全恢復至疫情前水平；她料隨著機位供應增加，票價回落有助吸引展商及買家來港。她又感嘆經過疫情洗禮，不少買家都已「洗牌」，未必能夠負擔旅費，所以貿發局亦要時刻留意市場環境，發掘更多新買家，「令到買家個盤好啲」。

    點擊圖片放大

疫情亦受場地所限。她憶述去年8、9月籌辦今年3月的國際珠寶展時，亞博館當時仍有部分展館用作新冠病人暫托中心，本來該展覽同時在灣仔會展及亞博館舉行，業界向貿發局反映「千祈唔好唔做」，結果壓縮至灣仔會展一個場地，展商就各自縮減攤位規模，「最好就大家都有得玩」。港府早前已宣布，暫托中心本月相繼停運，並將交回亞博館使用。

港府將向旅發局額外撥款約2億元，爭取大型會展活動來港；另在7月推出14億元「定期展覽獎勵計劃」，為期3年，包括資助私人主辦機構定期在會展中心或亞博館舉辦展覽，按規模提供一半及百分百場租獎勵，每場展覽上限2,000 萬元，期望向超過200場展覽提供獎勵，詳情稍後公布。
 

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記者：吳雋妍、黃穎津

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