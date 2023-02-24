【會展復常】金融及科技會議相繼舉行　多個行業落戶香港辦峰會

▲ 一帶一路論壇 （資料圖片）

港府亦銳意爭取更多國際大型會議來港舉行，貿發局今年會籌辦9至10個大型會議，除了今年初已舉行「亞洲金融論壇」，9月更有「一帶一路高峰會」。而本港今年打後亦成功主辦不少大型創科展覽及會議，稍後3月將舉行首次進軍亞太區的全球Web3產業大會「WOW Summit」、4月有「國際創科展」，而2024至28年將有亞洲最大型的創科活動「RISE科技峰會」一連5年重返香港舉行。

本港今年已預告有不少大型會議首次來港或重返香港舉行。貿發局副總裁張淑芬指，今年1月同政府合辦「亞洲金融論壇」，當時本港開始逐步同海外通關，成為疫後首個大型國際金融會議。她說，稍後貿發局亦有多個商貿會議，包括3月的營銷論壇「Marketing Pulse」，有不少外國龍頭企業的高管來港分享。她又指今年是一帶一路十周年，9月中再次同政府合辦「一帶一路高峰論壇」。

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不少行業大型會議亦會來港，包括亞洲授權業會議、亞洲物流航運及空運會議、亞洲知識產權營商論壇、亞洲器官移植學會大會等。而財政司司長日前亦在預算案透露，金管局下月會聯同巴塞爾銀行監管委員會在港舉辦銀行監管國際會議，並正與國際清算銀行商討於下半年在港舉辦中央銀行行長會議。而去年11月首辦的國際金融領袖投資峰會，今年亦會再度舉辦。

為配合《十四五規劃》下，本港發展為國際創新科技中心，未來有不少大型創科展覽及會議舉行。張淑芬說，貿發局4月主辦「國際創科展」，集合本港、內地及海外創科企業展示科研成果，包括香港科技園、數碼港、投資推廣署、ASTRI應用科技院、InnoHK、R&D研發中心等，而資科辦亦會介紹智慧城市。她透露不少內地城市都參與，例如北京、上海、深圳及杭州等，亦有華為等科技巨企參與，「佢哋覺得香港個國際金融中心及貿易中心的地位，會令到佢哋好多科研成果可以落到地。」

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記者：吳雋妍、黃穎津