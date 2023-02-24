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【中大科研】中大揭7蟑螂致敏源　助研免疫療法

社會 00:37 2023/02/24

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熱門 超市大搜查 Hello Hong Kong 新四十二章 30＋減肥 毒舌大狀 兒童疫苗 李啟言

中大團隊發現，美國蟑螂體內對殺蟲劑有抗藥性的蛋白大增，研究將有助研發更有效的殺蟲劑。（曾耀輝攝）

在香港，蟑螂是僅次於麈蟎的第2常見致敏源。本地過敏患者中，蟑螂佔致敏比率45%。中大醫學院一項與深圳及泰國院校的聯合研究，成功發現多7種美國蟑螂的新型致敏源，同時發現白蟻可能含有和蟑螂十分相似的致敏源。這發現將有助科學家設計針對蟑螂過敏的有效免疫療法。

白蟻可致敏　籲用水清潔範圍

是次研究團隊成功破解，擁有最大基因組的美國蟑螂基因圖，由此發現多7種蟑螂致敏源。團隊指，這發現有助填補科學界對有關致敏原認識的空白，從而研發更具針對性的治療。這亦是有關數據庫單次錄入最多致敏源的一次。中大醫學院生物醫學學院博士後研究員熊慶博士表示，由於缺乏高質素的基因組，科學界在過去20年只鑑定出13種蟑螂致敏源。

    點擊圖片放大

領導研究中大醫學院生物醫學學院教授徐國榮補充，分析顯示，蟑螂的近親白蟻可能含有與蟑螂極度相似的致敏源，對白蟻過敏者亦可能對蟑螂過敏，由於白蟻及蟑螂的屍體會殘留不少致敏源，徐教授提醒市民，要以清水清潔有關範圍，不然有關殘留致敏源亦可引起哮喘等過敏反應。

研究同時發現，美國蟑螂體內對殺蟲劑有抗藥性的蛋白數量大增，令現有殺蟲劑效力下降，此發現將有助未來研發含抑制相關蛋白的殺蟲劑。研究結果已於知名國際期刊《Allergy》發表。

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記者　李梓𨭎

 

過敏 博士 治療 泰國 科研 香港 美國 深圳 哮喘

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