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【TVB節目】復辦《中華小姐》舉行《大灣區音樂頒獎禮》　曾志偉透露與內地合作更多：有新有舊

娛樂 10:47 2023/02/24

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熱門 超市大搜查 Hello Hong Kong 新四十二章 30＋減肥 毒舌大狀 兒童疫苗 李啟言

曾志偉接受TVB娛樂新聞台訪問時，透露TVB的節目大計。

TVB節目內容營運總經理曾志偉，早前透露TVB會增辦《大灣區音樂頒獎禮》，志偉接受TVB娛樂新聞台訪問時，透露TVB將會有更多機會與內地平台合作。

曾志偉回應TVB節目千篇一律指控　透露舉辦《大灣區音樂頒獎禮》

曾志偉接受TVB娛樂新聞台訪問。（影片截圖）

志偉預告大計

在2023年財政預算案中，政府將注資5億元惠及創意產業發展，包括：支持本地電視台同內地或亞洲團隊聯合製作綜藝節目。

志偉指不是因為預算案才與內地合作，早有《聲生不息》、《無限超越班》，他指是內地平台希望透過TVB把節目帶自全世界。

自香港、內地通關後，志偉說：「我用9日嘅時間，去咗成10個地方，可能一日要停留兩個地方，都傾咗好多嘅ideas返嚟。」不過，他指不是所有節目也能成事，要視乎人手、時間，但強調合作是一定會有很多。

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復辦《中華小姐》

至於當中有何節目呢？志偉指自2020年因新冠肺炎疫情而停辦的《國際中華小姐競選》將會復辦。即是應屆香港小姐冠軍林鈺洧（Denice）會成為香港代表。

志偉形容是「有新有舊，乜都有」，《大灣區音樂頒獎禮》也是其中之一。

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撰文 : TOPick柴犬出動

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