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【Lucy做家姐】 李璨琛細女Sucy出世　Lucy肉緊攬實餅印妹妹：佢好圓呀！

親子 10:17 2023/02/24

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熱門 超市大搜查 Hello Hong Kong 新四十二章 30＋減肥 毒舌大狀 兒童疫苗 李啟言

Lucy做家姐喇！

李璨琛太太梁志瑩去年底宣佈懷有第二胎，昨日她入產房前先於社交平台發帖，興奮地表示：「卸貨前拍個照留個念，我哋好快就可以見面啦妹妹」，卸貨後，Sophia再度在ig公告喜訊，宣布細女平安出世，取名為「Sucy」，而榮升做家姐的Lucy(李元元)肉緊攬實餅印妹妹外，更興奮送飛吻，「我個妹妹，佢好圓呀！我有啲頭髮就唔圓，因為我有少少長頭髮㗎嘛！」

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Lucy媽昨日在其ig分享卸貨心情，並拍下大肚照，露出一副興奮表情，她表示妹妹已經有39周，終於可以脫離一晚起身四五次屙夜尿的狀態，她有時瞓到瘟瘟沌沌，沖去廁所會撞咗埋牆，

卸貨前拍個照留個念，我哋好快就可以見面啦妹妹

    點擊圖片放大
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Lucy榮升家姐，心情比媽媽更興奮，她在ig視頻中，興奮向大家介紹，「我個妹妹！」，從視頻中看到Lucy眼甘甘望住餅印妹妹，更不時輕撫她，並會超肉緊攬實妹妹，有時Lucy看著妹妹可愛的模樣，更會嘟長嘴仔送飛吻，而Lucy媽問Lucy，她和妹妹那個比較圓，她即可愛地指著妹妹，

佢好圓呀，我有啲頭髮就唔圓，因為我有少少長頭髮㗎嘛，係咪妹妹！

貼文一出，即獲圈中多位藝人祝福，蔡卓妍、李幸倪、陳山聰、陳敏之、蔣家旻、coffee、車沅沅都分別留言祝福，佘詩曼更恭喜Lucy榮升做家姐，而同樣陀第二胎的孫慧雪指，辛苦晒媽媽，「Sucy好精靈好可愛呀！」，Lucy媽也叫阿雪都要加油！

另外，大批網民創意無限，率先為Sucy改中文名，例如；「元元個妹妹係咪叫美美 #元美姊妹花」、「李更元 or 李仲元」、「李易（2月出世）」，有網民更笑指，若Lucy媽再生，第三個BB可叫Jucy，「如果再生第三個BB~ 係咪叫Jucy」、「李老母快D生多幾個，叫 Icy, Nancy, Juicy…」。

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責任編輯︰王明芳

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