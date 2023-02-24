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【排便困擾】辣模自曝患「恐糞症」 滿腹大便如懷孕　強忍2周拒上廁所暈倒

健康 12:24 2023/02/24

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熱門 超市大搜查 Hello Hong Kong 新四十二章 30＋減肥 毒舌大狀 兒童疫苗 李啟言

辣模自曝患「恐糞症」 ，滿腹大便如懷孕，強忍2周拒上廁所暈倒。

排便是人的正常生理行為，就算是美女也不例外，但有一名辣模卻從小害怕糞便，曾長達2星期拒絕如厠，凹凸有致的身材下實際上是「滿腹大便」。

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TOPick診症室
【TOPick診症室】飛蚊症可致視網膜脫落失明　醫生提示1種狀況反映病症初起

綜合媒體報道，英國威爾斯一名36歲模特兒Emmerald Barwise擁有性感身材，近日卻在節目中自爆，從小受「恐糞症」困擾，甚至已影響到她的職業生涯。她解釋，這種「糞便羞愧」（poo shy）並非便秘，而是一想到大便就害怕，無法開口表示自己要如厠；有些人無法在住家以外的地方上廁所。但她的情況更嚴重，如非不得已，就算在家也絕不排便。

曾長達2週拒如厠致暈倒

Barwise透露，由於自己經常忍住幾天不排便，狀況「好」時更能忍耐數周，導致她在拍攝工作時腹部極度腫脹，看似懷孕。她還表示，曾連續2星期沒排便，導致她在拍攝片場中暈倒，讓朋友震驚質疑「我從沒看過你上廁所，你是怎麼辦到的？」，這才讓她知道自己有嚴重的排便問題：

我完全不知道人們每天都去廁所排便。因為我一直是每週去一次，所以我不知道原來這跟別人不一樣。

克服「恐糞症」

Barwise還伴有不好的飲食習慣，經常食量不定。當地營養學家Sophie Medlin指出，Barwise的不良飲食和如廁作息，長久會對她的身體造成嚴重傷害。而Barwise也表示，在得知自己的如厠習慣不正常後，也擔心長期下去會傷害身體，因此她成功克服了恐懼，現在每星期至少上3至4次廁所，有時甚至能每天排便。

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不正常排便或患癌

台灣肝膽腸胃科醫師葉秉威曾分享個案，一名60多歲婦人受脹氣肚痛困擾，更已接近兩星期沒有排便。求醫經電腦掃瞄發現，腸子完全被糞便塞滿，大、小腸交接口處更有一個4厘米大的腫瘤，把小腸全部塞死。即睇預防大腸癌食物及湯水：

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責任編輯：羅嘉欣

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