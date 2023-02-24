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【樂極生悲】瀑布下玩水突遭土石流重擊　43歲男頭部骨折慘死恐怖影片曝光

健康 12:36 2023/02/24

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熱門 超市大搜查 Hello Hong Kong 新四十二章 30＋減肥 毒舌大狀 兒童疫苗 李啟言

5名遊客瀑布下沖水，突遭土石流重擊，一名43歲男頭部骨折慘死。

遊玩時要謹記注意安全，遠離危險的地方。印尼日前發生1宗恐怖致命意外，6名遊客到東爪哇的塞杜多瀑布（Sedudo）遊玩時，其中5人站在瀑布正下方沖水，另1人則在旁邊拍攝影片，不料一陣土石流突然急劇的下墜，直接擊中瀑布下的5名遊客，當中1名43歲男子更因頭部骨折不幸身亡。

最新影片推介：

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【TOPick診症室】飛蚊症可致視網膜脫落失明　醫生提示1種狀況反映病症初起

綜合外媒報道，事發於上周二下午3時半許，來自印尼泗水的6名遊客一同到東爪哇的著名景點塞杜多瀑布遊玩，其中5人站在瀑布下沖水，另外一人則在旁拍攝影片。但影片中顯示，原本一片平靜的畫面，沒過多久一陣土石流突然從上方猛沖而下，短短數秒内5人均被泥石及樹枝等隨著急劇的水流擊中，拍攝者隨即嚇到驚叫出聲。 

據報道，意外當中的一名43歲男遊客塞提亞萬（Agus Setiawan）不幸被土石流擊中頭部後緊急送醫，但他的頭部已嚴重骨折，最終不治身亡，其他4人則倖免於難。目前，印尼當局已介入了解事發情況及調查當地的土質情況，塞杜多瀑布亦暫時關閉。

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責任編輯：羅嘉欣

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