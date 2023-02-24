【超級巨嬰】16個月大巨嬰體重達60磅　著爸爸衣服尿片要買3XL

▲ 16個月大巨嬰體重達60磅。

不少人都以為孩子肥肥白白就最好，但卻忽視了健康隱憂。印尼一名僅16個月大的男嬰，體重竟達近60磅，相當於8歲兒童，BB車都無法載他，甚至要穿爸爸的衣服，引起廣大關注。

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據外媒報道，16個月大的肯齊（Muhammad Kenzi Alfaro），來自印尼萬隆，他的體重達69磅，而同齡嬰兒平均體重只有其三分之一，即22磅。近日40歲的媽媽跟他一同接受當地媒體訪問，見到肯齊靠著媽媽坐，吃著零食和玩玩具，矮胖的身軀把衣服都撐大，面頰好像氣球一樣，五官被擠到中間顯得非常細小，其驚人的體型引發熱議。

媽媽表示，現時肯齊必須穿3XL尺寸的尿片，但要買到都不容易，試過被迫用細一碼的2XL。加上，家中經濟不佳，肯齊還有兩名在學的哥哥，而丈夫則為自由業者，收入不穩定，為了慳錢只在晚上睡覺，才會幫肯齊著尿片。

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由於肯齊年幼，加上受巨大身軀限制，無法自己坐或站立，每天只能坐在母親的腿上入睡，家中的BB車都無法承受他的體重。他甚至可以著得落41歲爸爸的衣服，媽媽解釋，丈夫的身型細小，所以他的衣服兒子也合身。

媽媽透露，肯齊出生時10磅重，雖然算是重磅B，但亦不太罕見。兒子從出世開始就飲配方奶粉，然而體重卻迅速增加，她也不清楚孩子肥胖的原因，醫生懷疑他有潛在的健康問題，當地衛生部門自去年12月起提供重症門診治療，現時肯齊在醫院接受檢查協助減肥。

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責任編輯︰王明芳