寒冬加劇肩頸痛  中醫教你拒做硬頸族

今個冬天特別冷，人的血液循環相對減慢。假如因為畏寒而減少活動，加上上班久坐、長期使用電腦、手機，則容易做成肩頸痠痛，肌肉繃緊。如不好好處理，就有機會變成「硬頸族」！今次就由中醫學角度出發，講解成為「硬頸族」的前因後果，及如何配合中醫藥食療、穴位按摩等，以紓緩「硬頸」情況。

硬頸與生活習慣息息相關

所講的硬頸族，包括電腦肩、手機肩、駕駛肩及落枕頸。前兩者都是因為都市人經常長時間使用電腦、手機，造成肩頸膊痛。而職業司機又因為長期保持同一姿勢駕駛，精神過份緊張，令肌肉長時間拉扯而出現駕駛肩。

至於落枕頸，則因為生活壓力大，頭部、背部、肩頸肌肉長期過度拉扯，當天氣變冷，又使用不適合的枕頭，睡醒就會覺得肩頸僵硬、頸項無法大輻度轉動，及感到頭、背拉扯脹痛，這就是落枕頸。中醫又稱之為「失枕」，輕者在三、兩天就會自然康復。嚴重者若不及時醫治，有機會演變成為頸椎病。

落枕頸的成因，除了上述所提及的，中醫認為與頸部外傷，令頸項肌肉氣血不通，筋脈拘急。此外，頸部受風，睡眠時被寒邪之氣入體，夏天愛吹冷氣等，也會令頸背氣血凝滯、筋絡麻痺，以致僵硬疼痛，動作不利。

動起來 同時保持正確姿勢

《黃帝內經》中所說的：「久視傷血，久臥傷氣，久坐傷肉，久立傷骨，久行傷筋」是謂「五勞所傷」。久坐傷肉即長時間久坐，不活動，令全身的氣血運行變得十分緩慢，及有機會令肌肉鬆弛無力。而所謂「動則不衰」，多活動則有助氣血運行，使四肢的肌肉得到保養。故此多活動，時刻保持正確的姿勢，使用電腦時電腦屏幕與視線維持同水平，切忌長時間低頭使用電話，定時伸展肩頸，不要長時間維持同一動作，也有助預防成為硬頸族。

預防落枕小貼士

除了要選擇適當高度、軟硬度的枕頭，也要保持良好的睡眠姿勢。避免邪風入體、吹風淋雨。洗頭後要盡快以風筒吹乾頭髮。不論日常或睡覺時，應避免頭頸長時間受風，避免直吹風扇、冷氣，以免風邪寒氣侵體，做成肩頸氣血瘀滯，落枕發病。

4大穴位紓緩頸肩痛

另一方面，可每天按壓以下穴位，改善肩頸痠痛。每天按壓以下穴位2至3次，每次3分鐘，按至痠痛為宜。

紓緩頸肩痠痛湯劑

註冊中醫師江南秀同時推介以下兩款湯劑，以紓緩落枕及肩頸痠痛：

身痛逐瘀湯

材料：秦艽3克、川芎6克、桃仁9克、紅花9克、甘草6克、羌活3克、沒藥6克、當歸9克、五靈脂6克、香附3克、牛膝9克、地龍6克

作用：活血祛瘀、疏風除濕、通痹止痛、紓緩肩痛、臂痛、腰痛、周身疼痛經久不愈

葛根湯

材料：葛根4兩、麻黃3兩、生薑3兩、桂枝2兩、芍藥2兩、炙甘草2兩、大棗12粒

作用：發汗解表，升津疏經、紓緩落枕

忌食偏寒食物香蕉、竹筍

中醫認為肩頸容易痠痛的人士，亦要避免偏寒、偏濕食物，如白菜、冬菇、香蕉、竹筍等生冷、寒濕食物。另一方面，註冊中醫師亦建議使用舒筋活絡油以紓緩頸肩痠痛。它具驅風活血、鎮痛消腫之功效。可用於筋骨痛、關節痛、腰腿酸痛、跌打腫痛等。使用前可先向註冊中醫師查詢。

位元堂註冊中醫師江南秀提供

(特約)