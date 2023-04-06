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【破蛹而出】19歲至23歲是人生中最迷茫的日子　醫生媽媽分析19歲女性内心世界

育兒經 14:19 2023/04/06

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熱門 金像獎2023 蔡天鳳 隱形戰隊 超市大搜查 和解在後 Hello Hong Kong 30＋減肥 兒童疫苗 口罩令 李啟言

《那一天我們會飛》劇照。

此文與電影無關。我想起自己的19歲，是人生中最迷茫的日子。那時候在大學，讀書艱辛，就業前景不明，感情充滿疑問，健康也不好，非常的自卑、徬徨，缺乏安全感。

19歲，沒有學位、經驗、人脈或自立的能力。對於戀愛婚姻，既憧憬又害怕：「身邊的男孩會陪伴我一生嗎？」「我將來會遇到對的人嗎？」成長期間，聽到的盡是不好的例子，衹覺得處處是陷阱和誘惑。

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前路茫茫，向後也沒有退路。自己所需要的，早超出父母所能夠給予；自己要面對的，亦非父母能夠理解。19歲，已經不是小孩了，要為自己一舉一動、一言一行負責。女孩子尤其在意別人如何看自己，故此凡事唯唯諾諾、小心謹慎，生怕行錯一步、說錯半句，會給人不好的印象，影響了前途。

最恐怖最恐怖的一件事，是從小到大聽到無數人說：「19歲，是女孩子最美麗最美好的日子，一定要好好享受。」可是19歲的我，每天16小時被困在課室和圖書館裡不見天日，如何能「好好享受」？每天我都在掙扎、在懷疑，是否其他同齡女孩都正在外邊的明媚風光中「好好享受19歲」、轟轟烈烈地「揮霍青春」？我此刻在做的事，值得嗎？是否白費力氣？

還有其他，例如「男人不論任何年紀，都衹喜歡20歲的女人」、「過了25歲，女人就老了」。這些年輕女性的焦慮和疑惑，並非間中發生，而是分分秒秒、無時無刻地日積月累起來，令人恐懼和疲憊。

你會說，那些都是小事，算什麼？可是我衹得19歲啊，懂得的很少、格局很小，並且一無所有，所以這些事情會變得很大。

19歲，是青春期時累積下來的情緒困擾、是原生家庭的創傷、是傳統文化和現代社會對女性期望的落差、是現實對學校灌輸觀念的衝擊、是急促轉變的生活、是對未來未知的擔憂……統共全部一觸即發的年紀；真不容易！然而，卻也是最不受到同情的年紀。

我可以肯定的告訴你，我並非唯一一個。我跟不同年代的女性談過，許多人承認，19-23歲是她們最迷茫無助的日子。有人停學一年、去偏遠山區尋求內心平靜；有人為了愛情歇斯底里、自殘自殺；有人跟父母決裂、離家出走；有人未婚懷孕、掙扎該墮胎還是生下來；有人患上抑鬱/焦慮/暴食/厭食症，或依靠藥物、或沉迷不良嗜好。雖然，她們最終都能走出心理困局、成為能幹成熟的女性；可是當年那些驚濤駭浪的日子，是否可以過得容易一點？

如果可以，多麽希望可以，我回到過去，告訴19歲的自己：「19歲可以是最徬徨、最難過的日子。但是，衹要咬緊牙根撑過去，29歲會比19歲好，39歲會比29歲好；59歲、79歲時，更是女性人生的頂峰呢！」衹要對未來抱有希望，就能夠走出困境；謹與所有19歲的女孩共勉。

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撰文 : 許嫣 病理科醫生

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