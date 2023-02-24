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熱門關鍵字 : 超市大搜查 Hello Hong Kong 新四十二章 30＋減肥 毒舌大狀 兒童疫苗 李啟言
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【反三合會】O記拘234人最年輕13歲　另檢$22萬毒品及現金$193萬

社會 10:39 2023/02/24

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熱門 超市大搜查 Hello Hong Kong 新四十二章 30＋減肥 毒舌大狀 兒童疫苗 李啟言

有組織罪案及三合會調查科聯同各總區人員昨日（23日）進行代號「犁庭掃穴」（LEVINGTON）的反三合會行動（警方提供）

有組織罪案及三合會調查科聯同各總區人員昨日（23日）進行代號「犁庭掃穴」（LEVINGTON）的反三合會行動，突擊搜查全港多個單位，共拘捕234人，包括206名本地人士、12名內地人士、16名非華裔人士，年齡介乎13至79歲。警方亦檢獲大量賭博工具、大量懷疑毒品，約值22萬元、約165萬支私煙、現金約193萬元等。

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警方於行動中搗破3個懷疑非法百家樂賭檔、7個懷疑非法釣魚機賭檔、4個懷疑非法麻雀賭檔、1個懷疑非法13張賭檔、1個懷疑私煙貯存倉及2間懷疑賣淫場所。
 
行動中，人員共拘捕234人，包括119名本地男子、87名本地女子、4名內地男子、8名內地女子、14名非華裔男子及2名非華裔女子，年齡介乎13至79歲。他們涉嫌經營非法賭博場所、在賭博場所內賭博、經營賣淫場所、販毒、藏毒、管有攻擊性武器、拒捕、刑事毀壞、刑事恐嚇、傷人、使用虛假文書、管有違禁武器、無牌放債、阻礙警務人員執行職務、管有未完稅香煙、違反逗留條件及洗黑錢。所有被捕男女現正被扣留調查。
 
人員於各單位內檢獲大量賭博工具（包括釣魚機、麻雀檯、百家樂賭檯、面值約二百零四萬的籌碼等）、大量懷疑毒品（包括大麻、可卡因及冰毒，約值22萬元）、2把刀、約165萬支私煙、兩架車及現金約193萬元。
 
警方重申會致力打擊三合會收入來源；對三合會有關的活動，警方均採取零容忍態度，定必嚴正執法。

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記者：鄧凱文

罪案 非法賭博 麻將 煙草產品 洗黑錢 恐嚇

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