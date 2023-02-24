【娛圈醜聞】韓國影帝劉亞仁驗毒結果出爐　被再度傳召接受調查

▲ 韓國影帝劉亞仁的星途盡毀。

36歲韓國影帝劉亞仁於本月初涉嫌濫用麻醉劑異丙酚（Propofol，俗稱「牛奶針」）而遭警方調查，更被禁止出境。

在2月10日，韓國媒體指劉亞仁於本月5日從美國洛杉磯返抵韓國，於仁川國際機場被帶往其他通道進行搜身，警方懷疑他還有吸食其他毒品，故當場被拔了約160根體毛，預計10日後將有檢驗結果。

到昨晚（2月23日），檢驗結果出爐！

【娛圈醜聞】韓國影帝劉亞仁尿液驗出大麻反應 遭拔160根體毛進行詳細驗毒

檢驗結果呈陽性

經國立科學搜查研究院化驗後，除尿液驗毒顯示大麻呈陽性反應，體毛之異丙酚檢驗結果也已確定為陽性，更有指劉亞仁已經濫藥2年。另外，檢方將以違反毒品類管理法的嫌疑，再度傳召他接受調查。

▲ 劉亞仁（IG圖片）

星途盡毀

在劉亞仁涉毒消息曝光後，代言廣告下架，而Netflix表示正與劉亞仁參演作品的其他相關人士進行商議。

劉亞仁曾在第36屆青龍獎中，榮獲最佳男演員。在2016年，他以電視劇《六龍飛天》李芳遠一角，奪第52屆百想藝術大賞的男子最優秀演技賞。

在2021年，他憑主演電影《無聲》獲得第41屆韓國青龍電影獎最佳男演員獎、第57屆百想藝術大賞男子最優秀演技獎，榮獲雙影帝的殊榮，他也奪下了亞洲電影大獎影帝。

最新影片推介：

精彩獎賞活動等您發掘：https://bit.ly/3ClEy1R