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【電話卡實名制】逾期登記「太空卡」　可經登記提示短訊指示重啓服務

社會 10:47 2023/02/24

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熱門 超市大搜查 Hello Hong Kong 新四十二章 30＋減肥 毒舌大狀 兒童疫苗 李啟言

今起太空卡均須完成實名登記才可啓用或繼續服務。（資料圖片）

今日（24日）起，所有在本地發出及使用的電話智能卡（包括上台月費服務及電話儲值卡）均須完成實名登記才可啓用或繼續服務。用戶如欲重啓因未有在限期前完成實名登記而被停用的「太空卡」，可於相關電話卡的有效期內，按照所屬電訊商於登記限期前以「SIMREG」發出的最後「登記提示短訊」，按超連結的指示利用電子登記平台登記並重啓服務，或到所屬電訊商門市辦理相關手續。

 

「SIMREG」發出的最後「登記提示短訊」。（政府提供）


　　 
電訊商承諾會於短時間內為補辦登記的用戶重啓相關電話儲值卡的服務，視乎補辦登記的數量，用戶或需重新啓動其手機以恢復服務。政府設於18間指定郵政局的實名登記服務櫃位將繼續提供支援服務至3月底，費用全免。用戶只須攜同香港身份證、需進行實名登記的電話儲值卡及手機，提供香港身份證上的資料（包括中英文姓名、出生日期、香港身份證號碼及副本）補辦登記。
　　 

截至昨日，約有1200萬張電話智能卡完成實名登記。

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責任編輯：楊佩瑩

　

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